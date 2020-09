Bremerhagen

Einen Baum mit verbundenen Augen ertasten und wiederfinden, Nadelbäume richtig beschneiden, etwas interessantes über die Honigbiene erfahren und die verschiedenen Bäume richtig bestimmen – Aufgaben, welche die Siebtklässler des Grimmener Gymnasiums in dieser Woche im Bremerhäger Wald lösen mussten.

Insgesamt fünf siebte Klassen sind am Gymnasium ins Schuljahr 2020/2021 gestartet. Eine große Klassenfahrt, um sich besser kennenzulernen, ist in Corona-Zeiten nicht möglich. Da kommt solch ein Exkursionstag inmitten der Natur doch sehr gelegen. Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte die angehenden Abiturienten, die sich fernab der Wege des Naturlehrpfades in Bremerhagen mit den verschiedenen Aufgaben beschäftigten.

Anzeige

Bäume mit verbundenen Augen ertasten

„Die Rinde des Baums war sehr rau, zudem habe ich eine kleine Schnecke am Baum ertastet. Wenn die Augen verbunden sind, bemerkt man die unterschiedlichen Strukturen des Stammes viel besser“, meinte Wilhelm Pagels. Der 12-Jährige war mit seiner Klasse vier Stunden lang im Wald unterwegs. Sechs Stationen waren während dieser Zeit zu bewältigen. Gleich bei der ersten Aufgabe mussten sich die Gymnasiasten auf ihre Mitschüler verlassen. Diese führten die Klassenkameraden von einem Ausgangspunkt zu einem frei gewählten Baum und wieder zurück. Anschließend mussten die Schüler nur durch Ertasten den jeweiligen Stamm wiedererkennen. „Ich hätte nicht gedacht, dass dies so gut klappt“, gab Wilhelm Pagels zu.

„Es macht richtig viel Spaß und man lernt viel dazu. In der Grundschule hat man sich mit dem Thema Wald schon mal beschäftigt, aber vieles ist schon wieder in Vergessenheit geraten“, sagte Emily Schütze (12).

Bienchen, Bienchen gibt mir Honig – aber wie?

Eine wichtige Rolle spielte entlang des Bremerhäger Naturlehrpfades auch die Biene. „Bei dieser Station dreht sich alles um die Honigbiene“, erklärte Emma Howe (12). Gemeinsam mit Klassenkameradin Elina Pagels (13) informierte sie sich über die fleißigen Bienchen. „Zuallererst mussten wir eine Biene zeichnen und die einzelnen Bestandteile beschriften“, beschrieb die Siebtklässlerin Emma Howe.

Anschließend galt es, zum Teil knifflige Fragen zu beantworten. Glücklicherweise gaben zahlreiche Schautafeln im Wald in Bremerhagen einen detaillierten Einblick und so konnten die beiden Schülerinnen die Station schnell und erfolgreich meistern.

Einig waren sich die beiden Gymnasiasten über den Erfolg des Exkursionstages. „Man lernt seine Mitschüler außerhalb des Klassenzimmern viel besser kennen. Ich finde es cool, dass wir den Tag heute hier im Wald verbringen“, sagte Elina Pagels.

Emma Howe (12) und Elina Pagels (13) informieren sich über die Biene. Tolle Schaukästen geben im Naturlehrpfad einen detaillierten Einblick. Quelle: Raik Mielke

Wie kann ich einen Baum ganz leicht bestimmen?

Die wahrscheinlich schwerste Aufgabe für die jungen Gymnasiasten war das Bestimmen von den verschiedensten Laub- und Nadelbäume. „Wir haben ein Buch zur Hilfe und haben uns in erster Linie an den Blättern orientiert. Manchmal lagen auf dem Boden auch Früchte, so dass diese einen weiteren Hinweis gaben“, beschrieb Jule Meier (12) und sagte: „Jedoch stehen viele Bäume sehr dicht beieinander und die Baumkronen sind ineinander verwachsen. Dann muss man schon genauer hinsehen.“

Doch gemeinsam mit Henrik Hackbarth (12) und Madleen Wagner (12) konnte das Trio am Ende die Aufgabe erfolgreich lösen.

Mit der Astschere den Wald auf Vordermann gebracht

Abschließend durfte jeder Schüler auch noch zur Astschere greifen und hiermit Nadelbäume beschneiden. „Wir sollten die Äste der Blaufichten bis in zwei Metern Höhe abschneiden. Zum einen soll der Wald so begehbar bleiben. Zudem brauchen die dazwischenstehenden Laubbäume Licht und Platz zum Wachsen“, erklärte Emma Lippold (12).

Emma Lippold (12) schneidet Äste von den Blaufichten ab. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke