Bremerhagen: Naturlehrpfad soll cooler werden 

Bremerhagen

Das Homeland in Bremerhagen ist wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff. Was vorher als alte Schule oder ehemaliges Schullandheim in der Umgebung bekannt war, ist nun frisch renovierter Hauptsitz und Geschäftsstelle des Chamäleon Vereins aus Stralsund geworden. Zusammen mit der „Robert-Koch“ Schule in Grimmen und dem Revierförster Hendrik Woijtek möchte der Verein als nächstes dem Naturlehrpfad ein neues Antlitz verpassen. „Aus alt mach neu oder was gescheites“, erzählt Birgit Rubbert, Geschäftsführerin der stationären Einrichtungen des Chamäleon Vereins. „Wenn ich unterschiedliche Altersgruppen ansprechen will, müssen wir ein zeitgemäßes, cooleres Angebot finden“, so Rubbert weiter.

Ende Oktober 2020 erfolgte der Umzug nach Bremerhagen in die alte Schule. Ende 2019 begannen die ersten Arbeiten. Die konkrete Raumaufteilung stand vorerst nicht fest, da der Dachboden sehr verbaut war. Nach und nach entwickelten sich die Ideen zur Gestaltung der Arbeitsplätze. So wurde aus dem ehemaligen Klassenzimmer ein heller Seminarraum. „Rund 300 000 Euro haben wir in das Schulhaus investiert“, verrät Geschäftsführerin Birgit Rubbert. Finanziert durch einen Kredit für den Ausbau, das modernisierte Erscheinungsbild, bestimmt von Glas, Holz und Ziegeln und die Renovierung der Küche. Was allerdings geblieben ist, ist das ein Wandbild, das Anfang der 80er Jahre von Kindern gemalt wurde. „Es muss ein bisschen restauriert werden, aber das ist so schön und ein Stück Geschichte des Hauses. Das zu erhalten, war uns wichtig“, erzählt Rubbert.

Als nächstes seien die Blockhütten an der Reihe, die zur Vermietung und für Veranstaltungen genutzt werden. Doch durch den Lockdown kommt es zu Verzögerungen. Auch die Termine für die Veranstaltungen, wie das Grusel Camp und Kinder Camp sind erst mal nur ausgeschrieben. Das Osterfeuer steht schon in naher Zukunft auf dem Plan. „Bis dahin dürfen wir hoffentlich wieder. Wir sind nicht von den Veranstaltungen abhängig, aber es macht uns Spaß und wir wollen es weiterhin für die Kinder und auch das Dorf ermöglichen“, erklärt Rubbert.

Der Chamäleon Verein widmet sich Kindern und Jugendlichen mit Suchtproblematiken und Verhaltensauffälligkeiten. Der Verein arbeitet heute sowohl im Bereich der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, als auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung, insbesondere im Bereich der stationären Jugendhilfe. Erweitert hat sich die Angebotspalette um die ambulante Betreuung in der Häuslichkeit, der Erziehungsberatungsstelle und der anonymen und kostenfreien Onlineberatung.

Ob während des Lockdowns die Bitten um Hilfe und Unterstützung zugenommen haben, ist schwer zu definieren. „Dabei muss man das Konsummuster beachten, warum Drogen genommen wurden. Partykonsumenten fehlen momentan die Gelegenheiten, das ist ein positiver Aspekt“, erklärt Kathleen Spröthe, Erziehungsberaterin mit Schwerpunkt Sucht. Doch anderen Schützlingen soll es schwerer fallen. Rückfälle habe es auch gegeben. „Viele suchen Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld. Und da es die Kontaktbegrenzung und wenig Ablenkungsmöglichkeiten gibt, wirkt sich der Lockdown auf Betroffene negativ aus“, so Spröthe weiter.

Homeland verbindet die Zukunft und Geschichte

Der Name „Homeland“ entstand aus Rubberts persönlicher Affinität zu dem Ort und soll Bezug auf Heimat nehmen und gleichzeitig die Moderne integrieren. „Für mich ist es, wie nach Hause zu kommen. Es gibt so viele interessante Geschichten über die alte Schule. Ich freue mich immer über Erzählungen von Besuchern oder ehemaligen Schülern“, erzählt die Geschäftsführerin.

Am 08. März ist die nächste Beratungsrunde über den Naturlehrpfad geplant. Konkrete Absprachen gebe es laut dem Verein noch nicht, man müsse die Ideen bündeln und jeder soll am Ende zufrieden sein. Geplant wurde schon, dass im Sommer Jugendliche der „Robert-Koch-Schule“ aus Grimmen anpacken kommen und bei der Umgestaltung helfen können. „Wir möchten uns mehr in die regionalen Strukturen einbinden und Leben in unsere Bude bringen“, betont Rubbert.

