Bremerhagen: Vom Forstwirt zum Hausmeister

Bremerhagen

Das „Homeland-Bremerhagen“ des Chamäleon-Vereins ist über die Grenzen unseres Landkreises bekannt und war dies auch schon zu DDR-Zeiten – damals als Schullandheim. Als Hausmeister der Einrichtung ist Rene Wallis hier tätig.

Der 47-Jährige ist in Greifswald geboren und besuchte die Polytechnische Oberschule in Reinkenhagen. In Bremerhagen erlernte er den Beruf eines Forstwirtes und hatte viel mit Baumaschinen zu tun.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun ist er beim Chamäleon-Verein angestellt. „Die Arbeit macht mir großen Spaß, und vor allem habe ich jede Menge Abwechslung mit den vielen Besuchern“, sagt der Vater von zwei erwachsenen Kindern, auf die er sehr stolz ist. Hobbys? Wenn es die Zeit erlaubt, bastelt Rene Wallis gerne an seinem Audi. Wünsche für die Zukunft? „Ich hoffe, dass sich die gegenwärtige Situation mit den vielen Einschränkungen bald bessert – auch im Interesse unserer Gäste“, sagt Rene Wallis.

Von Walter Scholz