Bretwisch: 34 Tomatensorten am Start

Borstwisch

Die ersten Tomaten der Saison im Biohof Kampe in Bretwisch sind reif. Mit gut 14 Tage Verzögerung, so richtig soll die Ernte in der nächsten Woche starten. „Das Wetter hat einfach nicht mitgespielt, es war zu kalt “, berichtet Mitarbeiter Uwe Schuldt, der in der Nachbarschaft wohnt und von Anbeginn beim Aufbau des Bio-Hofes dabei war.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im 1400 Quadratmeter großen Gewächshaus gedeihen gegenwärtig mehr als 2800 Pflanzen in insgesamt 34 Tomatensorten. Dazu gehören Cherry-Mix, Devotion, Riesenananas oder Rocola. Über 3000 Sorten gibt es offiziell, weiß Fachmann Uwe Schuldt und man vermutet, dass es bei privaten Anbauern weltweit sogar mehr als 10000 Tomatensorten geben soll.

Die Bretwischer Tomaten reifen derzeit. Quelle: Walter Scholz

Nicht nur im, sondern auch rund um das Bretwischer Gewächshaus gedeiht es derzeit prächtig. Angebaut wird Gemüse in 16 Sorten. Angefangen von Zwiebeln über Rosenkohl, Sellerie, Möhren, Petersilie Kohlrabi, Fenchel oder Kürbisse. Acht Mitarbeiter, drunter Saisonkräfte, kümmern sich um das Werden und Wohl der Pflanzen. Klar, dass die Kundschaft in Grimmen, Greifswald und Stralsund schon sehnsüchtig drauf wartet, dass der Biohof wieder bei den Märkten mit vollem Sortiment vertreten ist.

„Jetzt bei herrlichem Sommerwetter rückt natürlich die Erntezeit näher und wir sind auf den Märkten vertreten. Natürlich können uns die Kunden aber auch in Bretwisch besuchen “, sagt Betreiber Hans Kampe.

Von Walter Scholz