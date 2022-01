Bretwisch: Das Dorfidyll zieht gebürtigen Vorpommern aus NRW zurück in die Heimat

Bretwisch

Die Landwirtschaft war damals wie heute prägend für das Dorfbild des Ortsteils der Gemeinde Süderholz. Das ehemalige Gutshaus gleicht mittlerweile einer verfallenen Ruine und ist nur mit viel Fantasie zu erahnen. Aber aus der Zeit um 1850 gibt es noch vier schöne Häuser in Bretwisch, die mit viel Liebe zum Detail erhalten sind. In einem wohnt Familie Bahls.

Das großzügige Anwesen hat Torsten Bahls nach und nach in ein wahres Schmuckstück für die vier Generationen mit Mutter, Großmutter, Frau und Kindern, die alle dort zusammen leben, verwandelt. „Ich kenne das noch, als da die Schweine im Stall waren und der große Misthaufen in der Mitte vorm Haus war“, erzählt Bahls aus seinen Kindheitserinnerungen. Damals wurden die Stallanlagen durch die ehemalige LPG bewirtschaftet. Wo einst der Dunghaufen war, ist heute ein Teich für Tier- und Pflanzenwelt.

Melissa und Jonas Bahls mit Hofhund „Elsa“ vorm großen Gehöft in Bretwisch. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Der gelernte Zimmerer nutzt heute die Gebäude als Werkstatt und Lager für seinen eigenen Handwerksbetrieb. Es gibt immer etwas zu tun auf so einer alten Hofstelle. Und alle packen mit an. So auch beim spontanen Besuch der Ostseezeitung. Melissa und Jonas halfen ihrem Vater bei Erdarbeiten. Immer mit dabei und ein „wachsames Auge“ hat Mischlingshund Elsa. Der jugendliche Nachwuchs fühlt sich wohl im Ort. Beide Kinder besuchen das Grimmener Gymnasium. Der 18-jährige Jonas fährt mittlerweile mit dem Auto zur Schule und nimmt seine jüngere Schwester mit. Mobilität auf dem Dorf ist wichtig und erleichtert vieles, so kann der aktive Fußballer eigenständig zum Training und zu Spielen fahren.

Familie Bahls ist sich einig: „Es ist schön ruhig hier, es lebt sich gut in Bretwisch.“ Die schöne Kirche in unmittelbarer Nachbarschaft unterstreicht die Ruhe mitten im Dorf. Sprichwörtlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist das schöne Anwesen, das Dieter Heinke mit seiner Frau Birgit seit drei Jahren bewohnt. „Wir haben lange nach einem Haus gesucht und uns ging das Herz auf, als wir die alten Bäume gesehen haben“, schwärmt der Mann, der zurück zu Vaters Wurzeln wollte.

Heinke ist in Demmin geboren, aber 1953 mit dem Vater in den Westen gegangen. 27 Jahre war er selbstständig im Garten- und Landschaftsbau. Als der Ruhestand in Sicht war, wollte er zurück nach Vorpommern und fand in Bretwisch das passende Grundstück. Das Haus stand viele Jahre leer, das Grundstück war verwildert. Aber der Mann aus Siegen in NRW hat das Potenzial erkannt und sich vor sieben Jahren an die Sanierung gemacht, bevor das Ehepaar vor drei Jahren endgültig herzog. Als Mann vom Fach hat er den großzügigen Garten harmonisch gestaltet. „Meiner Frau habe ich zum Geburtstag ein kleines Birkenwäldchen geschenkt“, erzählt der Senior und meint damit die kleine Baumgruppe hinterm Haus.

Dieter Heinke mit seinen Schottischen Hochlandrindern. "Ich habe mir hier selbst einen Fulltime-Job geschaffen". Quelle: Roswitha Pendzinsky

Lotte, Anna, Hannes und Benni bezeichnet der 68-Jährige als Familienmitglieder. Gemeint sind damit die Schottischen Hochlandrinder, die gemütlich neben dem Wohnhaus ihren offenen Stall haben. „Ja, ich habe mir hier selbst einen Fulltime-Job geschaffen“, sagt er schmunzelnd. Der Mann sprüht nur so vor Ideen. Der gute Kontakt zu einem befreundeten Künstler zieht sich durchs Gartenkonzept und passt sich harmonisch ein. „Wir sind froh, hier zu sein, es lebt sich gut hier“, sagt Dieter Heinke voller Überzeugung. Seine Frau steht noch im Berufsleben und genießt nach der Arbeit das Leben in Bretwisch.

Joke Lamers heißt Nachbarn im offenen Heim willkommen

Seit November 1997 wohnt Joke Lamers in Bretwisch. Die Frau mit holländischen Wurzeln ist eine Frau mit großem Herzen und Hilfsbereitschaft ohne Grenzen. In erster Linie ist die Mutter von vier erwachsenen Kindern und mittlerweile sieben Enkeln, Stütze für die Familie. Im Milchviehbetrieb ihres ältesten Sohnes arbeitete sie immer mit und übernahm die Milchkontrolle. Ihre guten Kochkünste sind bis heute bei der Versorgung der Angestellten beliebt. Die große Wohnküche ist täglicher Treffpunkt. Der Kühlschrank ist Galerie für Zeichnungen der Enkel und Platz für manch witzigen Spruch.

Die große Wohnküche von Joke Lamers ist bekannter Treffpunkt. Hier lädt sie auch die älteren Leute aus dem Dorf ein. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Joke Lamers führt ein offenes Haus. Hier lädt sie auch die älteren Leute aus dem Dorf ein. „Früher haben wir uns immer in der Feuerwehr getroffen. Aber für einige Leute wurde die Treppe zum Problem, da habe ich mir gesagt, dann lade ich sie eben zu mir ein“, berichtet Frau Lamers. Für die 66-Jährige selbstverständlich, dass es dann selbstgebackene Kuchen und Torten gibt. Gern gesehen ist der Pastor bei den Treffen. Dann wird erzählt und gesungen. Die Backkünste der Bretwischerin sind aber auch bei den Landfrauen beliebt.

Über die Dorfgrenzen hinaus engagiert sich Joke Lamers beim Förderverein für krebskranke Frauen. „Hier weiß man, dass alles ehrenamtlich ist und wie wichtig Unterstützung ist. Einem wird viel bewusster, wie viel Traurigkeit mit der Krankheit einhergeht, und weiß zu schätzen, wie gut es einem geht“, sagt sie aus tiefster Überzeugung. Auch wenn sie selbst von dem Krankheitsbild glücklicherweise verschont wurde, so hat auch sie gesundheitliche Probleme. Trotzdem ist der Seniorin das Ehrenamt eine Herzenssache und Engagement besonders für Ältere und Frauen wichtig. Joke Lamers hat einen großen Anteil am Dorfleben in Bretwisch. Einem Dorf mit Kirche, Feuerwehr, Storchennest, historischer Mühle, Handwerk, Gärtnerei und Landwirtschaft.

Von Roswitha Pendzinsky