Unterwegs im Dorf Bretwisch, gelegen in der heutigen Gemeinde Süderholz, führt die Mühlenstraße zu einer interessanten Entdeckung. Hier befindet sich ein mehrstöckiges Gebäude, das mit Mauerziegeln auf einem Feldsteinfundament errichtet wurde. Der Name der Straße gibt den eindeutigen Hinweis – es handelt sich um eine Motormühle, die Eigentum von Lothar Käding ist. Mühle und Grundstück befinden sich bereits seit mehreren Generationen im Besitz seiner Familie und sind tief miteinander verwurzelt.

Bei einer Besichtigung, verbunden mit einer Führung durch den Besitzer, erfährt der Besucher einige Details zum Aufbau und zur Funktion seiner Motormühle. Richtig spannend wird es aber erst, wenn Lothar Käding von der Geschichte seiner Vorfahren und der Mühle erzählt, die vor langer Zeit begonnen hat. Um das Jahr 1862 errichtete Carl Friedrich Theodor Käding, aus Nehringen stammend und in Bretwisch ansiedelnd, eine Windmühle vom Typ eines Galerieholländers.

Per Hand in den Wind gedreht

Per Windmühlen wurden zu der Zeit in Norddeutschland zum Mahlen von Getreide betrieben. In Holland dienten sie neben der Mahlfunktion auch zum Antrieb von Pumpen zur Be- und Entwässerung. Die Bretwischer Windmühle hatte eine Besonderheit: Sie besaß keine Windrose, die auf der dem Wind abgekehrten Leeseite der Mühle sich zu drehen beginnt, wenn die Windrichtung sich ändert und dabei den Mechanismus antreibt, über den die Kappe mit dem Flügelrad automatisch wieder in die optimale Ausrichtung zum Wind gebracht wird. Das bedeutet, die am Dach befestigten großen Flügel und das Dach selbst mussten ohne technische Unterstützung per Hand in den Wind gedreht werden, mittels eines Vordrehbaumes, auch Steert genannt.

Bretwischer Windmühle Anfang des 20. Jahrhunderts mit Müller Carl Friedrich Käding und Familie. Quelle: privat

Lothar Kädings Großvater, Carl Friedrich Johann Käding, war neben seiner Tätigkeit als Müller auch Bauer. Er betrieb die Mühle und zeitgleich eine Landwirtschaft, was sicherlich viel Mut, Kraft und Arbeit erforderte. Im Jahre 1917 – das genaue Datum konnte bisher nicht ermittelt werden – brannte die Holländerwindmühle bis auf die Grundmauern nieder. Ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt die Ursache für den Brand war, wurde nie aufgeklärt. Doch das war nicht das Ende der Familienmühle. Am 8. Juli 1917 genehmigte die zuständige Behörde im Amt Rakow den Bau einer Motormühle.

Mit 32 PS wurde weiter gemahlen

Das Gebäude wurde auf dem Feldsteinfundament der alten Windmühle errichtet, so wie sie heute noch steht. Bauausführend war die Loitzer Firma „Schröder Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt“. Für heutige Verhältnisse sehr ungewöhnlich war, dass nach Aussagen von Lothar Käding die Arbeiter zum Aufbau der Motormühle jeweils zu Wochenbeginn einen Fußmarsch von Loitz nach Bretwisch zu bewältigen hatten, das Gleiche zum Wochenende zurück. Zur Inbetriebnahme des Gebäudes – es werden zwei Jahre vermutet – wurde für die Gesamtanlage ein AEG-Drehstrommotor mit einer Leistung von 32 PS installiert. Auf dem Anwesen befand sich dafür ein Trafohaus, durch das die Stromversorgung der Mühle, aber auch des gesamten Dorfes ermöglicht wurde.

Abschluss eines Pachtvertrages

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zum Abschluss eines Pachtvertrages zwischen der Familie Käding und Karl Lichtfuß, später dann mit dessen Onkel Otto Lichtfuß, der die Mühle bis zu seinem Ableben 1958 nutzte. Danach wurde der Betrieb eingestellt. Im darauffolgenden Zeitraum von etwa 20 Jahren produzierte Lothar Kädings Vater, Bruno Käding, hin und wieder Tierfutter (Schrot). Danach ist die Mühle in den Ruhestand gegangen und ab 2014 ließ Lothar Käding die Motormühle, größtenteils durch ortsansässige Handwerker, liebevoll restaurieren.

Heute ist die Motormühle renoviert und enthält für die Besucher noch funktionstüchtiges Equipment bereit. Quelle: Christin Assmann

Besichtigungen sind möglich

Das Mühlendach, die Fenster und die Elektroleitungen wurden erneuert. Weitere Arbeiten an Fußböden und am Mauerwerk erfolgten. Das Feldsteinfundament der alten Holländerwindmühle ist noch heute gut erkennbar. Eine Besichtigung des historischen Gebäudes ist nach Absprache mit Lothar Käding möglich.

Erwähnenswert ist, dass anhand einer Landkarte aus dem Jahr 1836 die Existenz von Mühlen im Umfeld von Bretwisch nachvollzogen werden kann. Holländer- bzw. Bockwindmühlen gab es demnach in den Dörfern Rakow und Düvier sowie zwischen Dönnie und Grischow. Deren Bau erfolgte wahrscheinlich bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Informationen betreffs dieser Windmühlen gibt es nicht, da bisher keine Nachforschungen bekannt sind. Eine mögliche Herausforderung für regionale Hobbyhistoriker.

