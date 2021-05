Brönkow: Hier hilft man sich noch gegenseitig 

Brönkow

Es ist eines von vier Dörfern der Gemeinde Gransebieth. Ein kleines Durchgangsdorf mit rund siebzig Einwohnern. Trotz der erlaubten dreißig Stundenkilometer fahren viele Autos schneller durch den Ort. „Das ist aber erst seit gut zwanzig Jahren so, seit wir die neue Straße haben. Früher, als wir noch den Knüppeldamm hatten, war das anders“, erzählt Hans-Joachim Bensch.

Bewohner genießen die gute Nachbarschaft

Bensch wohnt schon sein ganzes Leben lang in seinem Elternhaus in Brönkow. Und so lange er es noch bewirtschaften kann, soll das auch so bleiben. Der ehemalige Erdöler hat keine eigene Familie gegründet und lebt allein auf dem gepflegten Anwesen. Zu allen Nachbarn ist der Kontakt gut. Oft trifft man sich zum Plausch überm Gartenzaun. Einer davon ist Reinhard Seele. Er zog 1978 mit seiner Frau nach Brönkow. Erst in eine Mietwohnung, später konnte er ein Haus kaufen. Als gelernter Maler baute er es mit viel Geschick aus.

Viel Enthusiasmus und Mut bewies Jürgen Behrendt mit seiner Frau, als er vor gut 25 Jahren einen alten Lehmkaten übernahm. „Durch einen Zufall haben wir von dem Haus erfahren. Da mussten wir erst mal suchen, wo Brönkow ist“, erzählt der Mann, der inzwischen Witwer ist. Aber von Anfang an hatte sich das Paar wohlgefühlt. Der Einzug erfolgte Pfingsten 1999. Heute sind die Männer alle über 60 Jahre und zählen schon zu den „Alten“.

Annemarie Plank lebt seit 1946 im Ort

Das Dorf ist jünger geworden, so der einheitliche Tenor. Bis auf eine Ausnahme, die 86-jährige Annemarie Plank. Sie kam 1946 mit ihren fünf Geschwistern nach Brönkow. Zuerst fand die Familie in dem großen Gutshaus aus dem 19.Jahrhundert ein Dach über dem Kopf. Im Zuge der Bodenreform erhielt der Vater ein Stück Land und baute ein eigenes Haus für die Familie. Und dort wohnt die alleinstehende Dame immer noch. Das ist Dank der guten Nachbarschaftshilfe möglich. Denn Frau Plank braucht Unterstützung im Alltag. Ihr wird täglich Mittagessen gebracht, hat Hilfe bei der Gartenarbeit, Friseur, Fußpflege und Arzt kommen nach Hause. Früher hat Annemarie Plank in der Landwirtschaft gearbeitet. In den großen Ställen, die zum Gutsanwesen gehörten, waren Pferde untergebracht.

Heute erfreut sich die Dame an den beiden Paint-Mix-Stuten, die eine junge Frau hält. Sie grasen unmittelbar neben dem Haus und halten die Wiese mitten im Dorf kurz. Bei schönem Wetter sitzt die Seniorin in der Veranda oder vorm Haus und erfreut sich daran. Auch ein Storchennest hat sie direkt im Blick. Das ist leider schon ein paar Jahre unbewohnt.

Gutshaus hatte viele Besitzer

Das Gutshaus hatte wechselnde Besitzer und spiegelt die Geschichte wider. Nach dem Krieg beherbergte es viele Menschen. In jedem Zimmer war eine Familie untergebracht. Es diente immer Wohnzwecken. Aber es waren auch Konsum, Kindergarten und Schule darin. „Ich bin in der 1. und 2. Klasse im Gutshaus zur Schule gegangen. Danach war ich in Gransebieth und Kirch-Baggendorf und zuletzt in Grimmen in der Robert-Koch-Schule“, erzählt Hans-Jürgen Bensch.

Außerdem gab es Kinovorführungen im Gutshaus. Und gab es Parkfeste, die gerne gemeinsam organisiert wurden. Nach der Wende waren es Halloween-Umzüge, manchmal mit anschließendem Tanz, wo sich die Leute aus dem Dorf zusammenfanden. Kulturell ist es ruhiger geworden in Brönkow. Die Einwohner, die hier leben, schätzen gerade diese Ruhe und pflegen eine gute Nachbarschaft. Das Gutshaus ist seit 2010 wieder bewohnt. Seitdem wird es sowie der Anbau behutsam nach und nach saniert. Der einst verwilderte Park hat wieder Struktur erhalten.

