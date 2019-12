Brönkowerin fit durch Tanzen und Basketball

Grimmen

Sportliche Betätigung gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler Mädchen und Jungen. Fußball, Handball oder Judo sind in unserer Region sehr beliebt. Aber es gibt auch den Tanzsport, und den mag Celine Untenberger besonders gerne. Die Schülerin der 6. Klasse besucht die Regionalschule in Tribsees und lebt mit ihrer Familie in Brönkow. Seit zwei Jahren gehört das Mädchen zu den „Little Lucky Line Dancern“, die mittlerweile in der ganzen Region bekannt sind. „Es macht mir großen Spaß, und ich beherrsche schon mehr als 20 Tänze", erzählt Celine, die noch drei Brüder hat. Sehr gerne spielt das Mädchen in der Freizeit außerdem Basketball. „Dazu gehört viel Bewegung und das bringt die nötige Kondition", meint die junge Tänzerin. Übrigens gehören zur Familie auch zwei Hunde der Rassen Jack Russel und ein Deutscher Schäferhund.

Von Walter Scholz