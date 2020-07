Broiler im Ofen sorgt für Feuerwehreinsatz in der Grimmener Quebbe 

Grimmen

Ein Broiler im Backofen sorgte am Mittwoch gegen 13 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Grimmener Quebbe. Zu ihrem 68. Einsatz in diesem Jahr rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen mit einem kompletten Löschzug, bestehend aus vier Einsatzfahrzeugen aus.

Feuerwehrleute unter Atemschutz durchsuchen verräuchertes Einfamilienhaus

Beim Eintreffen am Einsatzort drang bereits dichter Rauch aus dem Einfamilienhaus in der Grimmener Quebbe. „Die Rauchentwicklung im gesamten Haus war so stark, dass Feuerwehrleute unter Atemschutz ins Innere des Gebäudes vordringen mussten“, erklärt Wehrführer Olaf Clasen. Die Retter der Stadt durchsuchten das Haus. Wie sich schnell herausstellte, befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in den Räumlichkeiten.

Anzeige

Die Ursache für die starke Rauchentwicklung war schnell gefunden. Im Backofen schmorte ein Broiler bereits zu lange vor sich her.

Weitere OZ+ Artikel

Das Einfamilienhaus wurde durch die Feuerwehrleute gelüftet. Kurz vor Einsatzende traf die Hauseigentümerin ein.

Lesen Sie auch:

Mit 2,45 Promille zum Grimmener Getränkeland

Auto brennt in Glewitzer Garagenkomplex: Polizei sucht Zeugen

Polizeikontrollen rund um Grimmen: Handys am Steuer im Visier

Von Raik Mielke