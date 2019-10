Reinkenhagen

Zum Gestalten von Figuren durch sogenanntes Brushen – auf Deutsch: Bürsten – wird am Dienstag (8. Oktober) in das Erdölmuseum in Reinkenhagen eingeladen. Los geht es um 12.30 Uhr. Neulingen auf dem Gebiet wird Wolfgang Teubert aus Keffenbrink zur Seite stehen und diese Technik gern erklären.

Der gebürtige Thüringer zog 1994 in die Ostseeregion. Mit seinen Formen, Farben und Pinseln ist er in der Region Grimmen inzwischen ein gefragter Gast auf Dorffesten oder bei Gemeindenachmittagen, wo er Groß wie Klein in die Geheimnisse des Brushens einweiht.

Von Anja Krüger