Horst/Gerdeswalde

Zum letzten Mal werden am Sonnabend die Wände der Horster Kirche mit einem neuen Schwung Bildporträts ortsbekannter Gesichter verziert. Der dritte und letzte Teil der Ausstellung „Gerdeswalde – ein Dorf steht Porträt“ von Hobbyfotograf Axel Buhl wird mit einer Buchpremiere verbunden. Denn nicht nur die bildliche, sondern auch die beschreibende, literarische Darstellung der Dorfbewohner und ihrer Geschichten gehört zum Großprojekt.

„Ich bin zufrieden, die Leute sollen sich wohlfühlen und sich selbst erkennen. Ich sehe die Leute so, wie sie hier zu sehen sind“, sagt der Künstler beim Aufhängen der Bilder. „Wir finden die Vielfalt im Dorf sehr interessant und die Geschichten emotional sehr berührend“, resümiert Buhl über die Arbeit am Projekt und fügt hinzu: „Das Besondere ist das Entgegenkommen. Wir waren überrascht und gleichzeitig erfreut über die Offenheit der Gerdeswalder. Wir waren ja für viele fremd und uns wurde ein wahnsinniges Vertrauen, Interesse und auch Wertschätzung entgegengebracht“.

Ehepaar Buhl hat die Nachbarn und Einwohner des Dorfes zu ihrem Leben, ihren Wünschen oder was sie am Dorf schätzen befragt und so die Vielfalt und Verschiedenartigkeit, aber auch die Gemeinsamkeiten der Dorfbewohner eingefangen. Für viele Zugezogene war der Ort attraktiv durch die ehemalige Schule und den Kindergarten. Viele würden sich einen Dorfkonsum wünschen – bei einem Punkt sind sich alle einig – die Nachbarschaft und Gemeinschaft macht das Leben in Gerdeswalde besonders.

Die Geschichte der Einwohner schreiben die Dorfgeschichte mit

Das findet auch Familie Buhl. „Ich habe noch nie an einem Ort so lange gelebt, wie hier. Das kommt auch dadurch, dass wir so gut aufgenommen wurden. Es ist eine besondere Gemeinschaft, das erleben wir selbst so. Hier fühlen wir uns wohl und angekommen“, sagt das Paar einander zustimmend.

Neben den Befragungen hat Familie Buhl viel in den Stadtarchiven von Greifswald und Stralsund recherchiert. Doch es sollte kein reines Geschichtsbuch werden. Epochen, wie die Gutsaufteilung 1908, die Weltkriege und die DDR-Zeit, haben Generationen der ansässigen Familien miterlebt. Zeitzeugen können sich noch an Flüchtlinge erinnern, die im Dorf aufgenommen wurden, an die Gründung der LPG und die Veränderungen, die damit einhergingen. „Ich habe den Eindruck, so manches wirkt noch nach und ist noch nicht vergessen“, sagt Dorothea Buhl.

Vier Generationen leben zurzeit Haus an Haus in Gerdeswalde. Dazu gehören Dieter Gruel (83) und Urenkelin Alina Antje Pendzinsky (10). Quelle: Axel Buhl

Eine der tief verwurzelten Familien sind die Gruels. Vier Generationen leben momentan im Dorf. Doch soll es einige Familien geben, die schon lange in Gerdeswalde beheimatet sind. „Alle sind jetzt gespannt und wollen sehen, wie das Buch geworden ist. Es ist auch etwas Besonderes, selbst in einem Buch über seine Heimat vorzukommen. Ich stelle mich, so gesehen, als Nachbar meinen Nachbarn vor“, so Buhl weiter.

Dritter Ausstellungsteil „Gerdeswalde – ein Dorf steht Porträt“ wird eröffnet Nachdem die ersten Teile der Foto-Ausstellung in der Horster Kirche abgeschlossen wurden, wird nun der dritte und letzte Teil der insgesamt 78 Porträtfotos, die der Hobbyfotograf Axel Buhl in den vergangenen Monaten gemacht hat, öffentlich ausgestellt. Die Idee war – auch ausgehend von der Geschichte des Dorfes – zu schauen wer heute in einem vorpommerschen Dorf lebt. Ein ganzes Dorf sollte aus seiner Anonymität geholt und im Porträt vorgestellt werden. Das Foto-Projekt beinhaltet einen zweiten großen Abschnitt: ein Buch über Gerdeswalde, in dem die heute in Gerdeswalde lebenden Menschen in Bild und Text vorgestellt werden. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung am Sonnabend, den 6. November um 15 Uhr in der Horster Kirche wird das Buch vorgestellt und kann käuflich erworben werden.

Das Buchprojekt wurde gefördert durch die Ehrenamtsstiftung MV, durch die Sparkasse Vorpommern, die Jagdgenossenschaft Horst, Peter Kröher und Familie Gantz und weitere private Spender. Das Cover bleibt bis zur Premiere ein Geheimnis, aber die Zusammenarbeit mit Grafikerin Anne Jaroslawski erwähnen beide lobend.

Auch die Einzelporträts des Künstlers und seiner Frau werden ausgestellt. „Das Porträt von mir habe ich selbst in meinem Garten geschossen. Beim Anblick des Fotos ist eine Auffälligkeit, die schwer zu erkennen ist. Auf jeden Fall sollte das, was zu sehen ist, dem Betrachter, der bei dem Projekt mit gemacht hat, bekannt vorkommen. Der Hobbyfotograf ist so zu sehen, wie er auch beim Fotografieren vor den Menschen stand.

Nach dem letzten Teil der Ausstellung sollen die Bilder nicht auf dem Dachboden verschwinden, sondern zeitweilig aufbewahrt werden. Denn: „Wir suchen noch nach einem geeigneten Ort, um alles auf einmal ausstellen zu können. Es wird ein gutes Gefühl sein, alle Gesichter um sich herum zu haben, und noch mal eine ganz andere Wirkung“, weiß der Hobbyfotograf. So wird es vielleicht doch nicht die letzte Ausstellung sein.

Von Christin Assmann