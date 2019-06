Grimmen

Pünktlich zur Lesezeit im Sommer startet der Strukturförderverein Trebeltal wieder seine Bücheraktionstage im Klubraum Grimmener Kulturhaus. Los geht es am 1. Juli – außer am Wochenende kann bis zum 12. Juli gestöbert werden. Von 9 bis 15 Uhr, an den beiden Mittwochs von 9 bis 18 Uhr können Leseratten sich Bücher aller Genres unter etwa 1500 Exemplaren aussuchen, informiert Organisator Andres Zander.

„Wir haben uns jetzt wieder für diese Aktion aufgrund der vielen Nachfragen entschieden“, sagt er. Die meisten Bücher würden aus Spenden stammen. Wer den Veranstaltern etwas Zeit lasse, könne auch Wünsche äußern. Weil aber auch die Lager inzwischen voll seien, könne es ein wenig dauern, bis das Passende gefunden werde. Da ist es vielleicht besser, zwischen den Bücher selbst zu stöbern. Getauscht werden kann bei diesen Aktionstagen nicht, weist Zander nochmals auf die vollen Lager hin.

Almut Jaekel