„Was ist blöder, als eine Maske zur tragen? Beatmet zu werden!“ Ein Plakat mit diesem Slogan überreichte Günter Rösch am Freitagabend Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Mit dieser Aussage erntete der Bürger die Zustimmung der SPD-Politikerin und den Applaus der rund 70 Teilnehmer des ersten Bürgerforums der Ministerpräsidentin nach dem Lockdown.

Das Bürgerforum der Ministerpräsidentin im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ beendete den ersten Tag ihrer diesjährigen Wirtschaftstour durch das Land. Zahlreiche Grimmener, aber auch Gäste aus der gesamten Region, kamen mit Manuela Schwesig und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) ins Gespräch. Die bestimmenden Themen waren neben der Corona-Pandemie, die Androhung von Sanktionen der USA sowie regionale Forderungen bezüglich der Unterstützung bei der Rettung der Grimmener Wohnungsbaugesellschaft und dem schnelleren Ausbau des Radwegenetzes.

Corona-Pandemie : Schwesig dämpfte die Erwartungen an baldige weitere Lockerungen

Schwesig betonte, dass der Schulstart höchste Priorität hat und dämpfte hiermit die Erwartungen an baldige weitere Corona-Lockerungen. „Zunächst müssen wir die nächsten zwei Wochen abwarten und schauen, wie sich die Situation nach der Schulöffnung entwickelt“, erklärt die Ministerpräsidentin.

Bei den Corona-Fällen an zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern hätten die Gesundheitsämter gut reagiert und die Schulen vorübergehend geschlossen. „Dies entspricht genau unserem angestrebten Konzept. Es ist besser, Schulen aus Sicherheitsgründen vereinzelt und kurzzeitig zu schließen, als wieder alle Schulen im Land geschlossen zu halten“, meint Schwesig. Am 25. August wolle die Landesregierung eine Zwischenbilanz ziehen. Schulen sind wie tägliche Großveranstaltungen, zog sie einen Vergleich. „Wir müssen alle weiterhin unsere Vernunft walten lassen, damit wir schrittweise zur Normalität zurückkehren können.“

Regierungschefin verurteilte die Drohung von US-Senatoren

Die Regierungschefin verurteilte im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ die Drohung von US-Senatoren gegen den Hafen Mukran auf Rügen. Sie forderte die Bundesregierung zum Handeln auf, stellte aber gleichzeitig in Frage, ob Gegensanktionen die richtige Antwort seien. „ Mecklenburg-Vorpommern hat sich stets gegen die Sanktionen gegen Russland ausgesprochen“, betont die Ministerpräsidentin und meint: „Dialog ist besser als Sanktionen.“ Nach Auffassung von Manuela Schwesig muss die Corona-Pandemie gezeigt haben, wie wichtig es ist, gut miteinander zu kommunizieren.

Marco Jahns : „Um die Wohnungsbaugesellschaft retten zu können, müssen Altschulden erlassen werden“

Marco Jahns ( CDU), Stadtvertreter in Grimmen, hatte eine lange Liste vorbereitet. Mit diversen Themen wollte er an Manuela Schwesig herantreten. Zumindest drei Sachverhalte konnte er ansprechen. „Ich hätte noch viel mehr gehabt“, sagt er.

Den für viele Grimmener wichtigsten Punkt, sprach Marco Jahns als Erstes an. „Unsere Bewohner und wir haben uns gegen eine Privatisierung der Wohnungsbaugesellschaft ausgesprochen. Wir wollen die Geschicke gerne in eigener Hand behalten. Dafür braucht es aber eine schnelle Unterstützung des Landes. Altschulden müssen erlassen werden“, forderte der CDU-Politiker der Stadt. „Ich unterstütze diese Vorgehensweise zu 100 Prozent“, betonte Schwesig und erklärte: „Wohnen, die medizinische Versorgung und Bildung müssen unbedingt in öffentlicher Hand bleiben und ja, wir müssen der Stadt bei den Altschulden helfen.“

Zudem sprach Marco Jahns die Themen „Radewegeausbau“ und „Rückbau von Schandflecken“ an. „Wir haben in Sachen ,Straßennetz’ teilweise immer noch Platten- und Schotterwege. Radwege werden nach jahrelangen Verfahren nur stückweise ausgebaut. Es gibt einen Boom auf E-Bike und dafür braucht es auch ein möglichst lückenloses Radnetz. Die Erweiterung muss schneller gehen“, forderte er.

Wie Jahns der Ministerpräsidentin erklärte, dauern die Abrissgenehmigungen von Schandflecken viel zu lange. „Die Ruinen müssen schneller und unkomplizierter abgerissen werden, um die städtische Entwicklung schneller vorantreiben zu können“, meint er.

Thomas Huth : „Wir müssen den Verkehr zu den Schulen im Auge behalten“

Ebenfalls unter den Besuchern des Forums war Thomas Huth. Der Bürgermeister der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten bat die Ministerpräsidentin den Busverkehr zu den Schulen im Auge zu behalten. „Ich verstehe, dass es gerade jetzt, wo auch viele Touristen in den Bussen unterwegs sind, voll ist. Wir werden die Situation ganz genau beobachten und gegebenenfalls handeln. Es ist aber so, dass im Bus die Maskenpflicht gilt und wir auf die Vernunft aller Beteiligten hoffen müssen“, erklärt Schwesig.

Judokas aus Grimmen: „Uns laufen die Kinder weg“

Eine Teilnehmerin, die im Auftrag des Grimmener Kampfsportvereins ( KSV Grimmen / Sektion Judo) am Bürgerforum teilnahm, sprach sich für die Wiederaufnahme von Wettkämpfen aus. „Uns laufen die Kinder weg. Wir brauchen Wettkämpfe, um unser Leistungsniveau halten zu können“, erklärte sie. Die Antwort von Manuela Schwesig wird sie als ernüchternd aufgenommen haben. „Wir haben diesen Sachverhalt natürlich auf dem Zettel, aber vorerst wird es hier keine Veränderung geben. Mir ist bewusst, dass in Corona-Zeiten die sportliche Aktivität, vor allem auch von jungen Menschen, viel zu kurz gekommen ist. Die Lockerungen erlauben derzeit aber, dass Sport in den verschiedensten Formen wieder stattfinden kann. Nutzen Sie diese Chance. Begeistern Sie die Kinder mit sportlichen Aktivitäten wie beispielsweise Schwimmen“, antwortete die Ministerpräsidentin.

Von Raik Mielke