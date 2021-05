Bürgermeister-Kandidat Jörg Fiedler ist die Jugend wichtig

Grimmen

Jörg Fiedler, geboren in Bartmannshagen, bezeichnet sich selbst als Grimmer Urgestein. Fast sein ganzen Leben verbringt der 51-Jährige bereits in der Trebelstadt. Der Vater von zwei erwachsenen Söhnen war Mitglied des Grimmer Karnevalsverein, hat aktiv beim SV Stoltenhagen Fußball gespielt und seinen Sohn früher oft zu Handballspielen begleitet. „Ich bin aus Grimmen praktisch nie raus gekommen“, sagt Jörg Fiedler vorab. Seit drei Jahren arbeitet der langjährige Heizungsmonteur als Lagerist und lebt zusammen mit seiner Lebensgefährtin in der Altstadt.

Warum wollen Sie Bürgermeister werden?

Eigentlich um der Stadt was zurückzugeben. Ich bin seit meiner Geburt hier und ich finde es schade, dass Benno so früh gegangen ist. Das sich zehn Kandidaten aufstellen lassen, hätte ich nicht gedacht. Den Posten sollte man sich nicht zu einfach vorstellen. Ich war positiv überrascht. Ich hab keine Parteiinteressen und auch keine Firmeninteressen, die ich vertreten muss. Ich bin offen für die Bürger und aufgeschlossen gegenüber allen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ich muss mich in die Aufgaben reinfuchsen und ich denke, Grimmen hat im Rathaus eine gute Mannschaft, die Rückhalt und Erfahrung mitbringt. Ich hab mich überall gut eingearbeitet und neuen Aufgaben gestellt. Es wird nicht einfach, aber ich will mein Bestes geben.

Wie soll sich die Stadt unter ihrer Führung entwickeln?

Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt der Grimmener und die starke Anbindung sind die Stärken der Stadt. Unser Gewerbegebiet „am Rauhen Berg“ müsste mehr Investoren anziehen. Die Anbindungen mit zwei Autobahnzubringern und der Bahnverbindung bietet ideale Bedingungen für Neuansiedlungen von Firmen. Wir müssen die Jugend halten und für Zuzug sorgen. Mit mehr Arbeit würde uns das gelingen. Die Entwicklung kam ins Stocken und da muss mehr passieren. Zum Beispiel durch Firmenmessen, wo Grimmen als Standort mit seinen Vorzügen anboten werden muss. Vielleicht auch mithilfe von Harry Glawe könnten neue Ansprechpartner und Kontakte generiert werden. Man muss die Firmen finden und gewinnen.

Welche Maßnahmen würden Sie konkret dazu umsetzen?

Die Stadt muss sich wirtschaftlich und kulturell entwickeln. Die Stock-Car-Arena bietet eine tolle Location, um auch Konzerte zu organisieren. Dort können auch Hygenieregeln eingehalten werden. Newcomern und Künstlern müssen wir eine Bühne bieten, damit sie hier auftreten können. Davon profitieren nach der langen Pause die Bürger und die Künstler, die sich wieder zeigen wollen. Das Naturschwimmbad pflegen und ausbauen. Das ist auch wichtig für den Schulsport, denn wir im Norden haben statistisch die meisten Nichtschwimmer. Ein neues Schwimmbad ist etwas übertrieben, damit hat die Nachbarstadt ja schon zu tun. Wir müssen wir viel mehr nutzen, was wir haben und wir haben viel mehr Potenzial. Auch im Sinne der Jugend. Für die jüngere Generation wünsche ich mir mehr Angebot. Wir hatten früher auch eine Jugenddisko.

Bei Ihnen dreht sich viel um die Jugend?

Ja, sowie das Jugendfreizeitzentrum wartet auch schon Jahre darauf, dass was gemacht wird. Das ist ein Anlaufpunkt für die Jugend. Spielplätze sind manche gruselig anzusehen. Wenn wir die Jugend halten wollen, müssen wir da angreifen. Und die Generationen mehr vereinen. Durch Projekte in Schulen oder Kitas, die sich gegenseitig begegnen. Und auch für die Älteren ein ergänzendes Angebot schaffen, damit sie sich in ihrem Rahmen auch sportlich betätigen können. Fahrradwege sind wichtig, wenn wir 2030 Fahrradland werden wollen, müssen wir mitmachen. Stoltenhagen ist noch abgeschlagen, das ist ein Stadtteil von Grimmen und sollte auch angebunden werden.

Die Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern versehen, die der Reihe nach angehen, wäre in manchen Bereichen sinnvoll. Das verbraucht weniger Energie und warum sollten die Laternen, die ganze Nacht leuchten? Das stört die Tiere und auch die Einwohner, bei denen das Licht immer rein scheint. Und ein Bauernmarkt mit regionalen Anbietern wäre ein weiteres Angebot. Die Produzenten unterstützen, die nicht weit von uns sind und gleichzeitig den Einwohnern regionale Produkte näherbringen.

Was wäre Ihnen noch wichtig?

Die Ärzte sind mir wichtig. Wir sind ja mit einigen mitgewachsen und irgendwann gehen auch die vertrauten Ärzte in den Ruhestand. Das müssen wir langfristig im Auge behalten, bevor ein Engpass entsteht. Andere Städte kümmern sich um Nachwuchs schon an den Universitäten. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung und in Zusammenarbeit mit den Hausärzten, Nachfolger suchen und für die Zukunft binden. Das Ordnungsamt personell unterstützen, um zum einen die Parksituation mehr zu kontrollieren. Dieses in der zweiten Reihen parken ist manchmal verkehrsbehindernd.

Und zum anderen zur Kontrolle von Hunden und Haltern, ob auch alle Hundetüten dabei haben. Es werden immer mehr Tretmienen, das geht nicht. So was darf sich in der Stadt nicht verbreiten. Ein Bürgerbriefkasten, der für Anliegen und Sorgen und Wünsche der Bürger eingerichtet wird und von denjenigen genutzt werden, die nicht anrufen oder vorsprechen wollen, um trotzdem Kontakt zum Bürgermeister herstellen zu können. Und ein Bürgergespräch in einem zeitlichen Rhythmus, damit die Grimmener auch Gehör finden und ihr Feedback und Anregungen äußern können.

Wie stehen Sie zu dem Thema GWG?

Ich hab die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich gehört habe, dass die GWG verkauft werden soll. Andere Städte haben den Schritt bitter bereut und teilweise teuer zurückgekauft. Das muss nicht sein. Auch um den Mietpreisspiegel in Grimmen zu halten. Es darf nicht zu viele private Eigentümer geben. Dann besteht die Gefahr, dass die Mietpreise steigen. Das gehört in die Hand der Stadt. Das kann man nicht machen.

Was wird aus der Innenstadt?

Das kann nur in Abstimmung mit den Ladenbesitzern ein Konzept abstimmen. Die Besitzer und Händler darf man nicht übergehen. Eine Flaniermeile zwischen dem Tribseeser Tor und Markt wäre eine Alternative zu einer verkehrsberuhigten Zone. Viele Kunden kommen mit dem Auto und das soll dann auch möglich bleiben, damit sie den Läden nicht fern bleiben. Mehr Abwechslung in der Gastronomie wäre auch wichtig. Durch die Pandemie wurden Pläne vereitelt, es wollten ja bereits Anregungen von Erweiterungen oder neuen Möglichkeiten umgesetzt werden.

Wie wollen Sie die Wähler von sich überzeugen?

Ich höre mir alles an, bin für alle Seiten offen, um den optimalen Weg zu gehen. Ich setze auf Realpolitik, keine Höhenflüge und keine halben Sachen. Die Leute sollen mit eingebunden werden, ich würde mich mit den Leuten zusammensetzen, die Belange betreffen. Ich will vielmehr auf die Leute eingehen. Ich bin keinem verpflichtet und frei und möchte nur das Beste für die Stadt. Das wir uns für uns, unser Grimmen aufbauen. Wer mich kennt, weiß wen er wählt.

Von Raik Mielke