Grimmen

Am 6. Juni wird in Grimmen ein neuer Bürgermeister gewählt. Die OZ stellt alle zehn Kandidatinnen und Kandidaten vor. Heute im Interview: Thomas Bitter. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern hat als gelernter Tischlermeister in der Erwachsenen-Qualifizierung, als Dozent und viele Jahre bei einem privaten Bildungsträger gearbeitet und dessen Niederlassung in Stremlow geleitet. Unweit des Strukturfördervereins, der von seinem Vater geleitet wurde.

Seit Generationen spielt der Wasserturm in der Ur-Grimmer Familie eine begleitende Rolle. Bitters Großvater soll den Wasserturm vor der Sprengung zum Ende des Krieges bewahrt haben. Zusammen mit Benno Rüster soll auch sein Vater in der Projektunterstützung mitgewirkt haben. Und die Eingangstür kommt aus den Händen von Thomas Bitter selbst.

Warum wollen Sie Bürgermeister werden?

Ich bin der Meinung, dass nach der Zeit einer guten Entwicklung der Stadt mittlerweile eine gewisse Stagnation erkennbar ist. Und somit möchte ich Grimmen in eine neue Zukunft führen, die sicherlich neu definiert werden muss. Das schaffe ich, in dem ich meiner Heimat viel von dem zurückgebe, das ich ihr verdanke. Engagement und Respekt. Und zum anderen bin ich keiner Partei verpflichtet. Ich bin niemandem moralisch, ideell oder materiell verpflichtet und frei in meinem Tun. Dadurch ist es möglich, Brücken zu bauen zu unterschiedlichen Positionen, die es in der Bürgerschaft geben wird. Da muss man vermitteln und Positionen vereinen.

Was qualifiziert Sie für dieses Amt?

Der Bürgermeister ist für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben verantwortlich. Nicht für die fachgerechte und als gewählter Vertreter den Bürgern rechenschaftspflichtig. Das hat auch was mit Offenheit und Transparenz zu tun, die ich vermisse. Ich bringe Engagement, Tatendrang, Organisationstalent, Beharrlichkeit und Konsequenz zu Handeln mit. Ich konnte in Skandinavien sehen, wie es anders geht und was alles funktioniert. Früher gab es für Gesellen die Walz, um Kreativität zu entwickeln und dazuzulernen. Ich bin Handwerker und habe auch meinen Blickwinkel erweitert. Wenn ich keinen Input von außen kriege, kann ich nichts bewegen. Damit bin ich nach Hause gekehrt und hab ein Spektrum an Wissen und Fähigkeiten, das der Stadt zugute kommen soll.

Wie soll sich die Stadt unter Ihrer Führung entwickeln?

Die Verbesserung der gesamten Stadt, nicht nur der Innenstadt, ist ein langwieriger Prozess. Die Wirtschaftssituation muss vorgeben, das man schnell erfolgreich ist. Damit das eintritt, muss die Bürgerzahl erhöht werden. Gleichzeitig erhöht sich auch die Attraktivität der Stadt. Schritt für Schritt. Wir brauchen keine Luftschlösser, sondern einen realistisch umsetzbaren Plan. Vermehrt Handel und Dienstleistungen kann nur durch vermehrte Nachfrage entstehen.

Welche Veränderungen könnten diese Entwicklung ermöglichen?

Zum Beispiel innovative Unternehmen in Richtung erneuerbare Energien im Sektor Forschung und Entwicklung anlocken. Wir leben in einer Erzeugerlandschaft, hier können sich Unternehmen der Nahrungsmittelproduktion ansiedeln. Die Wege sind kurz und die Logistik optimal umsetzbar. Dahinter steckt eine fortwährende Entwicklung, Sortimente vervielfältigen und verändern sich und der Standort ist für die Produktion gut positioniert. Man muss Perspektiven schaffen, ausgebildete Grimmener halten und auch für Rückkehrer die Entwicklung vorantreiben. Die bringen Netzwerke von außen mit. Das alte Image der Außenwirkung aufpolieren.

Und die Stadt muss mehr beworben werden. Auch in Form eines zeitgemäßen Internetauftritts. Denn Digitalisierung ist mir ein wichtiges Thema. In meiner Wahlkampagne arbeite ich mit einer Homepage und habe die Straßenplakate mit einem QR-Code verbunden. Das, was man den Bürgern anbietet, muss man auch leben.

Welche Stärken hat die Stadt? Und wie wollen Sie diese nutzen?

Das ausnutzen, was gegeben ist. Das Angebot eines Kinos kann im Kulturhaus integriert werden. In Form von themenbezogenen Kinoabenden kann das Angebot dort erweitert werden, um für das gesellschaftliche Leben einen weiteren Teil zu schaffen. Der Treffpunkt, ebenso wie der Tierpark, sollten wieder ein Anziehungspunkt werden. Dazu bedarf es anspruchsvoller Kulturprojekte. Das Museum ist in einen Dornröschenschlaf gefallen. Da muss unbedingt was passieren, Veranstaltungen reanimieren. Denn das steht für Bildung und Geschichte. Und da kommen auch die Städtepartnerschaften ins Spiel. Diese Kontakte müssen wieder belebt werden. Nicht nur in kultureller, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Staffanstorp ist immer noch eine boomende Gemeinde, zu der Wirtschaftskontakte geknüpft und aufgefrischt werden sollten.

Wie stehen Sie zu dem Thema GWG?

Dazu hatte ich ein aufschlussreiches Gespräch mit Harry Glawe. Wichtig ist, dass die Stadt die Handlungshoheit behält. Dazu müssen finanzielle Engpässe in den Griff bekommen werden. Mit der Entschuldung sieht es gut aus, die Entscheidung liegt bei der EU. Die GWG leidet eigentlich auch darunter, dass die Bevölkerungszahl gesunken ist und der Leerstand verringert den Gewinn, der durch Renovierung erwirtschaftet werden könnte. Da sind wir wieder bei dem Schritt für Schritt Aufbau – mehr Einwohner, mehr Arbeitsplätze führen zu einer profitableren Balance.

Was wird aus der Innenstadt?

Es muss eine homogene Mischung aus Wohnen und Erlebnis sein. Das kann mit Gastronomie und Kleinhandwerk, Spezialitäten-Handel aus der Region erfolgen. Zur Reduzierung des Lärms könnte auch eine saisonale Sperrung der Durchfahrt eine Lösung sein, wenn es den Anwohnern wichtig ist und um den Markt für die Gastronomie zu öffnen. Mit den touristischen Funden muss mehr gewuchert wurde. Die Backsteinbauten, die historische Innenstadt, das Rathaus und der Wasserturm sind sehenswert und gut erhalten. Das Angebot der Stadtführung kann auch als Lehrmittel in Unterricht und Kindergärten mit eingebunden werden.

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Ich lege viel Wert auf Bildung. Das schafft man mit bildungsbasierten Angeboten durch Vereine. Interessendiversität muss berücksichtigt werden. So könnte auch Nachhilfe organisiert werden. Ein Bürgermeister ist auf das Ehrenamt angewiesen und die Würdigung der Beteiligten kommt mir zu kurz. Zum Beispiel in Form einer Veranstaltung könnte mehr wiedergegeben werden, als nur mit einem Dankeschön und einem Händedruck. Grimmen mit der langen Tradition einer Sportstadt verbindet durch die Bürger und Familien über Generationen hinweg. Die Vereine leisten tolle Arbeit. Die Erweiterung des Angebotes und die perspektivische Planung der Vereinsarbeit muss unterstützt werden.

Wie wollen Sie die Wähler von sich überzeugen?

Wenn ich Bürger überzeugen will, dann mit Argumenten. Ich will Ihnen das Angebot machen, dass die Information zwischen Bürgermeister und Bürger in beide Richtungen funktioniert. Ich würde hier einige Konzepte evaluieren und überdenken. Die Leute wissen, aus welchem Stall man kommt und was Sie von mir erwarten sollten, müssten, können. Wir müssen jetzt handeln. Ich möchte, dass Grimmen nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Das Schicksal will ich meiner Heimat ersparen.

