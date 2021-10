Leyerhof

Es ist offiziell – Nils Lewing wurde in der letzten Gemeindevertreter-Sitzung zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Wendisch-Baggendorf ernannt und vereidigt. An den Kopf des Tisches gerückt, kündigt der Bassiner seine erste Amtshandlung an: „Jetzt übernehme ich die Leitung der Sitzung.“ Das hat Lewing bereits vorab der OSTSEE-ZEITUNG erklärt und darüber hinaus, was auf seiner Agenda steht und wie sich die Gemeinde in Zukunft entwickeln soll.

Am Wahltag, dem 26. September, an dem zeitgleich auch Landtags- und Bundestagswahl stattfanden, freut sich Nils Lewing nicht nur über die 200 von insgesamt 313 Stimmen, die ihm zum Sieg verhalfen, sondern: „Wenn ich das vergleiche, haben wir mit Abstand die höchste Wahlbeteiligung im Amtsbereich gehabt, im Gegensatz zu den großen Wahlen. Das spricht für das Interesse der Bürger, das ist vermutlich gewachsen.“ Denn die Einbeziehung der Einwohner und Mitglieder der Gemeinde und die Kommunikation sind dem neuen Bürgermeister wichtig.

„Alles steht und fällt mit der Kommunikation. Das was besprochen und beschlossen wird und was dann passiert, muss auch die Mitbürger erreichen. Das Problem davor lag in der schwierigen Kommunikationssituation, dass Leute nachlässig informiert wurden“, erläutert Lewing. Im Zuge dessen habe das Interesse der Bürger abgenommen und immer weniger Besucher hätten in den öffentlichen Sitzungen vorgesprochen. „Aber es geht nur miteinander und deshalb ist es mir wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen, den Informationsfluss nicht zu stören, Transparenz und auch Verantwortung dafür zu übernehmen“, so Lewing weiter.

„Ein großes Problem sind die Defizite im Haushalt.“

Über seinen persönlichen Punkt auf der Tagesordnung, die Ernennung des neuen Bürgermeisters, spricht der Familienvater bescheiden. „Das ist nicht nur ein Tag, sondern Prozesse die angestoßen werden und wachsen müssen. Klar ist es aufregend, die Urkunde verliehen zu bekommen, aber danach geht es richtig los“, sagt Lewing.

„Vorerst muss ich mir ein konkretes Bild machen, auch wenn der Vertriebsbeauftragte eine klare Angelegenheit erkennt und angehen will. Ein großes Problem sind die Defizite im Haushalt. Da muss geklärt werden, woran liegt das? Um mehr schaffen zu können, müssen wir mehr Einnahmen und Gelder generieren“, weiß der neue Bürgermeister und ergänzt: „Der Haushalt lässt nicht viel zu. Fundamente müssen gezielt und sinnvoll gesetzt werden, um eine neue Struktur aufbauen zu können.“

Ein Vergleich mit den Nachbargemeinden und der Stadt Grimmen könne nicht gezogen werden. „Ich konzentriere mich auf meinen eigenen Weg. Die anderen machen vieles gut, haben jedoch auch andere Möglichkeiten. Aber vielleicht können Kooperationen entstehen oder anknüpfen“, erklärt Lewing. „Wie mein Chef immer sagt: Meistens sind die Wünsche größer, als das Portemonnaie. Das muss man auch den Bürgern mitteilen, was nicht heißt, dass jede Mühe vergeblich sein wird. Es muss abgewogen und priorisiert werden“, so Lewing weiter.

Wachsendes Engagement für die Gemeinde wurde durch Zufall ausgelöst

Zu der Runde der Gemeindevertretung ist der amtierende Bürgermeister durch Zufall gekommen. „Der frühere Bürgermeister Eberhard Graßhoff bemerkte, dass wir uns beim Hausbau sehr engagiert gezeigt haben in Rücksprache mit der Gemeinde und hat mich dann bei einer Veranstaltung angefragt, ob ich nicht aktives Mitglied werden möchte“, erinnert sich Lewing.

Das Engagement wuchs und auch dem 34-Jährigen ist es jetzt wichtig, die jüngere Generation mitzunehmen und zur aktiven Beteiligung animieren zu können, um ein gemeinschaftliches Angebot zu schaffen. „Wir brauchen Ideen und Bürger, die Lust haben, das Geschehen mitzugestalten und frischen Wind“, betont Lewing. Seinen vorherigen Platz als Gemeindevertreter nimmt nun Regina Hagedorn ein und seine Stellvertreterin bleibt Manuela Hagedorn.

