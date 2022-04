Sundhagen

Peter Voß aus Brandshagen in der Gemeinde Sundhagen möchte der nächste ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen werden. Drei Kandidaten bewerben sich in Sundhagen für das Bürgermeisteramt und wollen damit die Nachfolge von Helmut Krüger antreten, der aus persönlichen Gründen zurücktrat.

Die Wahl des dann dritten Bürgermeisters von Sundhagen nach Hajo Hahn und Helmut Krüger findet am 8. Mai 2022 statt, eine Stichwahl zwei Wochen später ist aufgrund von drei Kandidaten möglich. Neben Peter Voß Thomas Pauketat treten Thomas Pauketat aus Reinberg für die CDU sowie Sebastian Koth aus Wilmshagen für die FDP an.

Verkürzte Amtszeit als Chance

Bereits seit 2014 ist Peter Voß Mitglied in der Gemeindevertretersitzung von Sundhagen und bekleidet aktuell das Amt als Vorsitzender des Bauausschusses. Für ihn sei gerade jetzt eine gute Gelegenheit, um einen Einstieg in das Amt zu finden, da die Amtszeit aufgrund des Rücktritts von Helmut Krüger statt fünf nur zwei Jahre betrage. Trotzdem möchte er in dieser, wenn auch verkürzten Amtszeit alles geben, um etwas in der Gemeinde zu bewegen. Für Voß, der als Einzelbewerber antritt, stünde vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund, so möchte er wieder mehr für das Zusammenwirken der einzelnen Orte und Bürger tun sowie guten Kontakt zu Nachbargemeinden pflegen.

Klare Worte vorab

„Immer häufiger wird mir in den letzten Tagen berichtet, dass ich das Verbrennen von Gartenabfällen im März und Oktober nicht befürworten würde“, berichtet Peter Voß. Dabei sei genau das Gegenteil der Fall, denn generell plädiere er für mehr Selbstverantwortung der Bürger. Dies beziehe sich in diesem speziellen Fall dann zum Beispiel auf die frisch gewaschene Wäsche des Nachbarn und die Windrichtung. Die Kommunikation untereinander sei dabei ein wichtiges Werkzeug.

Verantwortungsvoll entscheiden

Auf welcher Grundlage er Entscheidungen als Gemeindevertreter und vielleicht auch künftiger Bürgermeister treffe, sagt er: „Im Grunde ist es ganz einfach. Bei allen Entscheidungen frage ich mich, ob es das Beste für die Gemeinde oder die Gemeinschaft ist.“ Wenn diese Frage mit Ja beantwortet werden könne, wäre dies der richtige Ansatz. Ist dieser dann noch mit der Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen vereinbar, liege die Lösung praktisch schon auf der Hand, berichtet der selbstständige Agrarwirt. „Den rechtlichen Rahmen sollte man jedoch in Gänze nutzen und auch unkonventionelle Ansätze nicht scheuen“, erklärt Voß weiter.

Kampf gegen den Verfall

Besonders einsetzen möchte er sich für die zunehmend verfallenden Gebäude in der Gemeinde. Als Vorsitzender des Bauausschusses sei er hier ganz nah am Thema und fände es äußerst schade, dass diese Objekte oft jahrelang ungenutzt blieben, bis sie schließlich verfallen. Dies solle sich unbedingt ändern. So sollen auch wieder Gemeinschaftsräume entstehen, die von den Bürgern genutzt werden können, ähnlich einem Gemeindezentrum.

Bürgermeisterwahl in Sundhagen In der Gemeinde Sundhagen wird am 8. Mai 2022 ein neuer Bürgermeister gewählt. Auch eine Stichwahl zwei Wochen später ist möglich. Es gibt drei Bewerber. 35 Dörfer gehören zu Sundhagen mit rund 5300 Einwohnern auf 160 Quadratkilometern Fläche. 153 Kilometer Gemeindestraßen kommen in der Kommune zusammen. Gegründet wurde Sundhagen am 7. Juni 2009 aus sieben Gemeinden. Drei Namen –Sundkamp, Sundkirchen und Sundhagen – waren als Namen in der engeren Wahl.

Gründung eines Stammtisches

Ein großer Wunsch des 42-jährigen ist die Gründung eines Unternehmerstammtischs. „Viele Unternehmen aus der Gemeinde wissen gar nicht, welche Firmen es in ihrer Nachbarschaft noch so gibt“, berichtet Voß. Dabei seien sowohl bestehende Gewerbe als auch die Ansiedlung von neuen Betrieben in der Gemeinde nicht nur für die Einnahmen aus der generierten Gewerbesteuer wichtig, sondern vor allem auch als Arbeitgeber und Dienstleister für die Region, die sich gegenseitig unterstützen und stärken könnten. Der Stammtisch biete die Möglichkeit, ansässige Unternehmer in Kontakt zu bringen, sich kennenzulernen und eventuell auch voneinander zu profitieren. So könne man sich über bestehendes Know-how und die Technik austauschen, Lösungen für gemeinsame Probleme finden.

Perspektiven für Jugendliche

Voß möchte außerdem mehr für die Kinder und Jugendlichen tun. So könne er sich die Errichtung von Jugendclubs sehr gut vorstellen. Möglicherweise auch in Zusammenarbeit mit den ansässigen Firmen und Eltern. Der Gemeinde Sundhagen stehen nur begrenzte Gelder zur Verfügung, umso schöner wäre es, wenn es ehrenamtliches Engagement gäbe, Jugendlichen zu ermöglichen, sich in gemeinsamer Arbeit wieder Orte zu schaffen, an denen sie auch außerhalb der Schule zusammenkommen können. Ein erstes Projekt könnte das Dartszentrum sein. Der Sport erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Alt und Jung. Beste Voraussetzungen also für einen gemeinsamen Anlaufpunkt und vielleicht auch der Beginn von schon längst vergangenen Dorffesten, bei denen Nachbarn, Freunde und Bekannte zusammenkommen, um sich auszutauschen und bei einem Feuer auf die schon erreichten Ziele zurückblicken.

Von Nancy Steinweller