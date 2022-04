Bürgermeisterkandidat für Sundhagen: Sebastian Koth sieht sich als Vermittler

Wilmshagen

Sebastian Koth aus Wilmshagen in der Gemeinde Sundhagen möchte der nächste ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen werden. Drei Kandidaten bewerben sich in Sundhagen für das Bürgermeisteramt und wollen damit die Nachfolge von Helmut Krüger antreten, der aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Die Wahl des dann dritten Bürgermeisters von Sundhagen nach Hajo Hahn und Helmut Krüger findet am 8. Mai 2022 statt, eine Stichwahl zwei Wochen später ist aufgrund von drei Kandidaten möglich. Neben Sebastian Koth treten Peter Voß aus Brandshagen als Einzelkandidat sowie Thomas Pauketat aus Reinberg für die Christdemokraten an.

Bürgermeisterkandidat Sebastian Koth stellt sich vor

Sebastian Koth ist Mitglied der Freien Demokratischen Partei Deutschlands (FDP), liiert und und lebt in Wilmshagen. Er war bereits 2019 für die Wahl in die Gemeindevertretung Sundhagen dabei, hatte es jedoch damals nicht in das Gremium geschafft. Der 31-Jährige ist Verwaltungsfachangestellter und arbeitet in der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen im Jugendamt.

„Ich bin in Ribnitz geboren und in Barth aufgewachsen, kenne Grimmen und Stralsund gut und bin jetzt in der Gemeinde Sundhagen heimisch geworden“, erzählt er. Jahrelang sei er bereits Mitglied der Freien Demokraten, war Chef der Jungen Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern und arbeitet derzeit als Schatzmeister im Kreisvorstand. Meine Intention, mich als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen, war es, eine wirkliche Wahl, also die Auswahl zwischen mehreren Personen, zu ermöglichen“, sagt Koth.

Wie kommt ein junger Mensch in Vorpommern zur FDP? Es waren die Jungen Liberalen, die ihn anzogen, erzählt er. Sie seien wirklich jung, diskutieren Themen konträr, sagt er, was ihm damals besonders gefiel. Das liberale Gedankengut an sich, das Streben nach Freiheit als hohes Gut, sei ihm wichtig und man spreche viele, besonders junge Menschen, damit an.

Bürgermeisterwahl in Sundhagen In der Gemeinde Sundhagen wird am 8. Mai 2022 ein neuer Bürgermeister gewählt. Auch eine Stichwahl zwei Wochen später ist möglich. Es gibt drei Bewerber. 35 Dörfer gehören zu Sundhagen mit rund 5300 Einwohnern auf 160 Quadratkilometern Fläche. 153 Kilometer Gemeindestraßen kommen in der Kommune zusammen. Gegründet wurde Sundhagen am 7. Juni 2009 aus sieben Gemeinden. Drei Namen –Sundkamp, Sundkirchen und Sundhagen – waren als Namen in der engeren Wahl.

Aber, so ergänzt er gleich: „Eine Bürgermeisterwahl sei eine Personenwahl, auch wenn ich von meiner Partei aufgestellt wurde“. Derzeit gebe es in der Sundhagener Gemeindevertretung kein FDP-Mitglied. Aber in der Kommune gehe es sowieso um Sachpolitik, nicht um Parteipolitik.

„Wenn ich Bürgermeister werde, sehe ich mich in diesem Ehrenamt als Vermittler, als Vertreter der Gemeinde und Vorsitzender der Gemeindevertretung. Dann möchte ich gemeinsam mit der Verwaltung im Amt Miltzow aufzeigen, welcher der richtige Weg ist. Das oberste Organ bleibt die Gemeindevertretung“, betont Sebastian Koth.

Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichern

Sein oberstes Ziel als Bürgermeister sei es, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sundhagen zu sichern. Ihm sei klar, dass die Haushaltslage für eine solche dörfliche Gemeinde extrem schwierig sei. Einnahmen kämen beispielsweise aus den Grundsteuern, aber niemand solle dabei übermäßig stark belastet werden. Um da die richtigen Wege zu finden und zu wählen, sei kommunalrechtliches Wissen erforderlich. Das bringe er mit. Aufgabe des Bürgermeisters sei es seiner Meinung nach, gemeinsam mit der Verwaltung genau berechnen, wie viel Geld entsprechend der Einwohnerzahlen zur Verfügung stehen und was man sich dafür leisten könne.

Selbstverständlich seien ihm Feuerwehren, Straßenzustände, Vereine, Schülerbeförderung sowie Fahrten zu den Horten wichtig, aber man könne sich nur vornehmen, was machbar oder durchsetzbar sei. Koth: Es gibt viele kleine Dinge, die angepackt werden müssen, aber dabei darf man die größeren nicht aus den Augen verlieren“. Es gehe für ihn auch darum, auszuloten, wie ein hauptamtlicher Bürgermeister mit der nächsten Wahl etabliert werden könne. „Ich halte den Vorschlag in diese Richtung für nicht schlecht.“

Besondere Lage berücksichtigen

Die besondere Küstenlage Sundhagens am Strelasund als einzige Gemeinde in der Grimmener Region sieht Sebastian Koth als Chance. Man dürfe jedoch das ruhige Hinterland nicht vernachlässigen, fordert er. Auch dort könnten Gebiete für den Tourismus genutzt werden. Darüber hinaus müsse man die besondere Lage zwischen den Hansestädten Greifswald und Stralsund der Gemeinde berücksichtigen, müsse in die Gemeinde investieren, damit sie nicht untergehe. Sebastian Koth sieht dabei Möglichkeiten des Einwohnerzuwachses: „Man muss dafür gar nicht immer neu bauen, es gebe in der Gemeinde noch viele alte Häuser mit Charme, die ausgebaut werden können“, sagt er.

Sein politisches Engagement werde nicht mit der Bürgermeisterwahl beendet sein – falls der 31-Jährige sich nicht gegen einen der beiden anderen Kandidaten durchsetzen kann. „Ich werde bei der nächsten Kommunalwahl wieder für die Gemeindevertretung antreten.“

Von Almut Jaekel