Bürgermeisterkandidat für Sundhagen: Thomas Pauketat will Kurs halten

Sundhagen

Thomas Pauketat aus Reinberg in der Gemeinde Sundhagen möchte der nächste ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen werden. Drei Kandidaten bewerben sich in Sundhagen für das Bürgermeisteramt und wollen damit die Nachfolge von Helmut Krüger antreten, der aus persönlichen Gründen zurücktrat.

Die Wahl des dann dritten Bürgermeisters von Sundhagen nach Hajo Hahn und Helmut Krüger findet am 8. Mai 2022 statt, eine Stichwahl zwei Wochen später ist aufgrund von drei Kandidaten möglich. Neben Thomas Pauketat treten Peter Voß aus Brandshagen als Einzelkandidat sowie Sebastian Koth aus Wilmshagen für die FDP an.

Seit 2019 in der Gemeindevertretung aktiv

Thomas Pauketat ist seit 2006 Mitglied der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) und evangelisch. Der Vater von vier Kindern stammt aus Stralsund, wo seine Eltern nach 1990 bereits politisch aktiv waren. „Das hat mich geprägt“, sagt Pauketat, der seit 2018 in Reinberg lebt und bereits ein Jahr später in die Gemeindevertretung von Sundhagen gewählt wurde. Thomas Pauketat ist Jahrgang 1970 und verheiratet. Übrigens suchte er sich für das Pressefoto die Reinberger Kirche als Hintergrund aus. „Dort werden wir in diesem Jahr kirchlich heiraten“, verriet er.

Tätig ist der Neu-Reinberger als Vermesser im Glasfaserausbau im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald. Jahrelang arbeitete er im Kreistag Vorpommern-Rügen mit, jetzt ist er dort noch als sachkundiger Einwohner tätig und außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR).

In der Gemeinde gut vernetzt

Warum er antritt? Darauf antwortet Thomas Pauketat spontan: „Damit es nicht nur einen Bürgermeisterkandidaten gibt und die Sundhagener eine echte Wahl haben.“ Er glaube aber, dass er gute Bürgermeisterarbeit leisten werde. „Ich bin gut vernetzt, obwohl ich in der Gemeinde noch nicht so lange lebe, bin aber Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und habe gute Kontakte zu den Nachbarbürgermeistern in Grimmen, Süderholz und Stralsund“, sagt er. Schließlich sind sie Mitglieder derselben Partei.

Grundsätzlich sei er dafür, dass zukünftig die Großgemeinde Sundhagen von einem hauptamtlichen Bürgermeister gelenkt wird. Einwohner und Fläche würden das hergeben. „Aber bis dahin ist es sicher ein schwieriger Weg – auch gemeinsam mit den anderen Gemeinden im Amt“, meint Pauketat. Jetzt gelte es, diese Aufgabe anzufassen.

Umsetzen und begleiten

Der Bürgermeister für Sundhagen wird am 8. Mai lediglich für die nächsten zwei Jahre gewählt, dann steht erneut eine Wahl an. Pauketat: „Berge versetzen kann man in diesem Zeitraum nicht und vieles ist ja auch bereits am Laufen.“ Das müsse natürlich umgesetzt werden, sagt er. Auch deshalb lautet sein Slogan „Mit neuer Kraft auf sicherem Kurs“.

Schwerpunkte sieht er dabei unter anderem darin, dranzubleiben, um den geplanten Verbrauchermarkt in Reinberg zu etablieren. „Der Investor möchte loslegen, es liegt nur an der Stadt Greifswald, die Grundstückseigentümer ist“, sagt der Kandidat. Begleiten will er als Bürgermeister außerdem den Umbau der ehemaligen Schule in Reinberg – eventuell zu einem Altenstift. Geplante Investitionen für die Feuerwehren gelte es zu begleiten – zwei neue Fahrzeuge werden noch erwartet und außerdem müssten weitere Gerätehäuser auf neuesten Stand gebracht werden.

Sporthallennutzung klären

Zur Aufgabe will Pauketat sich machen, die Sporthallenfrage in der Gemeinde zu lösen. Da die neue Turnhalle am Schulzentrum bis zum neuen Schuljahr nach dem Wasserschaden saniert wird, ist der Schulsport nach Reinkenhagen ausgewichen. „Diese Halle steht aber eigentlich den Vereinen und für Veranstaltungen zur Verfügung“, sagt er. Zukünftig möchte er dann am liebsten auch die neue Halle für Vereine öffnen. Deshalb gebe es noch einiges zu klären.

Bürgermeisterwahl in Sundhagen In der Gemeinde Sundhagen wird am 8. Mai 2022 ein neuer Bürgermeister gewählt. Auch eine Stichwahl zwei Wochen später ist möglich. Es gibt drei Bewerber. 35 Dörfer gehören zu Sundhagen mit rund 5300 Einwohnern auf 160 Quadratkilometern Fläche. 153 Kilometer Gemeindestraßen kommen in der Kommune zusammen. Gegründet wurde Sundhagen am 7. Juni 2009 aus sieben Gemeinden. Drei Namen –Sundkamp, Sundkirchen und Sundhagen – waren als Namen in der engeren Wahl.

Genauso sehe er die Situation der Räumlichkeiten, die den Einwohnern in den einzelnen Dörfern der Gemeinde Sundhagen für Feiern, Feste und Veranstaltungen zur Verfügung stehen. In einigen Orten gebe es keine Probleme. Aber anderswo werde es eng – auch, weil Sundhagen etliche Gebäude verkauft“, sagt Pauketat. So solle beispielsweise geklärt werden, ob an der ehemaligen Reinberger Schule zumindest ein Raum für solche Zwecke auch nach dem Verkauf erhalten werden könne.

Weitere Investitionen in den Stahlbroder Hafen, um das Hafenbecken zu beruhigen, oder Überlegungen, wie beispielsweise Einwohner aus Ahrendsee und Behnkendorf vielleicht mit Hilfe einer Ampel oder eines Kreisverkehrs gefahrlos über die B 105 zum Einkaufen nach Brandshagen gelangen können, will Thomas Pauketat nicht aus den Augen verlieren.

Von Almut Jaekel