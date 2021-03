Grimmen

Am 6. Juni diesen Jahres wird in Grimmen ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Die ersten Kandidaten sind bereits bekannt. Die Wahlunterlagen von potenziellen Bewerbern müssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechend bis zum 23. März (16 Uhr) beim Gemeindewahlleiter eingereicht werden. Die OSTSEE-ZEITUNG wird Ihnen in den kommenden Wochen die Bewerber um das Amt vorstellen. Heute: Mike Naujok, CDU-Mitglied, tritt als Einzelkandidat an. Im großen OZ-Interview sprachen wir mit dem Grimmener über seine Vorstellungen zur Entwicklung der Stadt.

Warum wollen Sie Bürgermeister werden?

Ich bin in Oschersleben aufgewachsen, hatte aber bereits in den 1980er-Jahren durch meine Frau, die ersten Berührungspunkte mit Grimmen. Seit 1999 bin ich nun komplett nach Grimmen gezogen. Mir gefällt die Struktur der Stadt – ihre Größe und der liebenswerte und ehrliche Charakter der Leute. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen, jedoch sehe ich das Potenzial, welches definitiv vorhanden ist und bis dato nicht genutzt wurde. Als Bürgermeister würde ich diese vorhandenen Ressourcen gerne nutzen, um die Stadt weiterzuentwickeln.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung als Bürgermeister?

Fakt ist, wir befinden uns in Pandemiezeiten und mit den sich ständig ändernden Corona-Lagen und Folgen werden wir noch viele Jahre zu kämpfen haben. Diesbezüglich sehe ich Handlungsbedarf. Ich würde sofort einen Krisenstab im Ort aufbauen. Die Bewohner brauchen zur Klärung der verschiedensten coronabedingten Sachverhalte qualifizierte Ansprechpartner vor Ort. Wir haben in Grimmen eine gut aufgestellte Verwaltung, in der solch ein Krisenmanagement aufgebaut werden könnte. Dies wäre definitiv meine erste Amtshandlung.

Wie stehen Sie zur verschuldeten Wohnungsbaugesellschaft?

Der wichtigste Fakt ist, dass der städtische Haushalt konsolidiert wird, um in allen Bereichen der Stadtentwicklung einen Handlungsspielraum zu haben. Man muss es schaffen, die GWG zu entschulden, beispielsweise auch durch alternative Eigentumsformen mit kommunaler Mehrheit und der Hilfe von Investoren. Zugleich muss man aber ein Gestaltungs- und Mitspracherecht in eigener Hand behalten und rechtlich garantiert sein. Wir brauchen im Stadtgebiet Südwest, in dem ich selber gelebt habe, sanierten Wohnraum und trotzdem sozialverträgliche Mieten. Definitiv ein Spagat-Akt. Aber die Entschuldung ist aus meiner Sicht der notwendige Schritt, um auch den finanziellen Spielraum für andere Projekte zu haben.

Wie sehen Ihre Pläne bezüglich der Entwicklung der Grimmener Innenstadt aus?

In den vergangenen Jahren hat sich der Handel aus der Innenstadt herausentwickelt. Dabei bin ich der festen Überzeugung, dass man den gewerblichen Raum im Zentrum wieder mehr beleben muss. Hierfür muss man neue Wege gehen. Ich denke beispielsweise an Start-up-Unternehmen, die man sicher für dieses tolle Ambiente in der Innenstadt begeistern könnte. Zudem braucht es eine gastronomische Einrichtung, in der die Trebelstädter einfach mal ein Bier oder einen Wein trinken können und Hausmannskost bekommen. Solch eine Gaststätte muss in der Innenstadt entstehen oder wiederbelebt werden.

Und wie könnten Sie dies schaffen?

Durch meine berufliche Tätigkeit an der Universität kenne ich viele Gastronomen aus ganz Deutschland, die sich auch vorstellen könnten, in Grimmen ein neues Projekt zu starten.

Steckbrief Mike Naujok Mike Naujok, Jahrgang 1964, ist im Harz geboren und verbrachte in Oschersleben seine Jugend. Später lernte er an der Sportschule in Magdeburg. Nach seinem Betriebswirtschafts-/Bauwesen-Hochschulstudium arbeitete er jahrelang in verschiedenen Behörden in Sachsen Anhalt. Seine Frau lernte er bereits in den 1980er-Jahren kennen, als beide Sportschulen der DDR besuchten. Aus politischen Gründen sei die Beziehung, aus der eine gemeinsame Tochter stammt, damals auseinandergegangen. Seit 1999 lebt er mit seiner Frau wieder in Grimmen und arbeite an der Greifswalder Universität. Naujok ist Vater von zwei erwachsenen Töchtern und hat zwei Enkelkinder. Er ist Mitglied bei den Grimmener Leichtathleten, im Polizeischützenverein und in einem Stock-Car-Verein. In den Jahren war er zudem als Übungsleiter in den verschiedensten Vereinen tätig.

Ist das Vereinsleben aus Ihrer Sicht gut aufgestellt oder würden Sie etwas an den vorhandenen Strukturen ändern?

Grimmen ist weit über die Grenzen hinaus für seine qualitativ hochwertige Vereinsarbeit bekannt. Grimmen war und wird immer eine Sportstadt sein. Angefangen vom Motorsport, über Handball, Fußball bis hin zum Judo. Junge Leute können im Ort ihrer sportlichen Leidenschaft nachgehen. Zudem gibt es Vereine für jede Altersklasse. Angefangen beim Kleinkind bis hin zum Senioren, gibt es diverse Angebote. Mein Ziel wäre es, dem gesamten Vereinsleben einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen – ein Vereinshaus. In diesem könnten Angestellte und Ehrenamtler die Verwaltung der Vereine noch besser strukturieren und alle Fördermittel ausschöpfen. Es wäre zudem eine gemeinsame Begegnungsstätte.

Was wären längerfristige Entwicklungspläne für die Stadt?

Ich stelle mir vor, das Veranstaltungsgelände an der Südlichen Randstraße weiterzuentwickeln. Das Areal bietet sich ganz einfach für Großveranstaltungen an und muss besser vermarktet werden. Für mich neben den bekannten Events auch ein Ort, an dem große Festivals stattfinden könnten. Zudem würde ich mich für die Eröffnung eines Gemeindekinos und den Bau einer Schwimmhalle einsetzen.

Sind solche großen Projekte, wie der Bau einer Schwimmhalle, bei den klammen Kassen überhaupt realisierbar?

Definitiv. Man muss hierbei sicher mit Investoren zusammenarbeiten und verschiedenste Fördertöpfe anzapfen. Aber solche Projekte sind aus meiner Sicht keine Träumereien, sondern umsetzbare Ziele, wenn die Stadt zuvor einen soliden finanziellen Deckungsgrad und Spielraum erwirtschaftet hat. Gleiches gilt für die Ansiedlung eines Großunternehmens, welche Arbeitsplätze für viele Leute schafft. Man muss hierbei als Bürgermeister einfach seine Netzwerke nutzen und intensiv mit Wirtschaftsfördergesellschaften agieren. Ich habe da klare Vorstellungen und bin mir sicher, dass die Stadt diesbezüglich noch sehr viele ungenutzte Potentiale hat.

Von Raik Mielke