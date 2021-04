Bürgermeisterwahl in Grimmen: Darum kandidiert Daniel Gensch

Grimmen

Am 6. Juni wird in Grimmen ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Insgesamt zehn Kandidaten sind vom Wahlausschuss der Trebelstadt bestätigt. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt Ihnen alle Bewerber um das Amt vor. Heute: Daniel Gensch (48), parteilos, mit Unterstützung der SPD.

Der gebürtige Satower lebt und arbeitet seit 23 Jahren in Vorpommern-Rügen. Vor dem Umzug nach Grimmen mit seiner Ehefrau und den zwei Kindern lebte der studierte Verwaltungswirt in Stralsund, Reinberg und Kirchdorf. Seit 23 Jahren ist Daniel Gensch Bundespolizeibeamter. Als Zugführer einer mobilen Überwachungseinheit leitet der Bürgermeisterkandidat ein Team, bestehend aus 31 Beamten. Seine Ehefrau ist Unternehmerin in Grimmen. Das Interesse an Fußball verbindet Vater, Sohn und GSV, dessen Spiele der 48-Jährige aktiv verfolgt und dessen Vereinsleben sehr geschätzt wird.

Warum wollen Sie Bürgermeister werden?

Grimmen ist eine bezaubernde Stadt mit einer tollen Geschichte. Seit fünf Jahren lebe ich in der Trebelstadt und viele Bereiche haben sich sehr lebenswert entwickelt. Doch Grimmen hat noch viel mehr Potenzial, dass meiner Meinung nach nicht ausgeschöpft wird. Ich kandidiere, um bei der Entwicklung Grimmens mit anzupacken, für ein zukünftiges Bild, wie ich es meinen Kindern wünsche.

Was qualifiziert Sie für das Amt des Bürgermeisters?

Ich bringe eine neue, frische und fachliche Sichtweise mit, wodurch man viele Dinge für die Einwohner und das Stadtbild entwickeln und verbessern kann. Mich qualifiziert meine Ausbildung und meine berufliche Erfahrung, eine Verwaltung zu führen. Meine tägliche Arbeit zeigt mir, dass nur Teamarbeit zum Erfolg führt. Deshalb sehe ich eine gute Zusammenarbeit mit den Stadtvertretern als unabdingbar an.

Was würden Sie für die Entwicklung der Stadt konkret umsetzen wollen?

Was wir hier brauchen, ist ein ganzheitliches Stadtentwicklungskonzept. Viele Bereiche haben sich schon toll entwickelt, gerade was an Gebäudestrukturen da ist für ein lebenswertes Leben in Grimmen. Zum Beispiel das Straßen-Wege-Netz, kombiniert mit einem Fahrrad-Radwege-Konzept, das die angrenzenden Ortsteile mit der Stadt verbindet. Ich möchte, dass sich die Stadtgebiete gleichmäßig mit entwickeln. Ich möchte die Bürger vielmehr mit einbeziehen, durch konkrete Umfragen, wie sie sich vorstellen, wie ihr Stadtgebiet aussehen könnte. Das würde gut funktionieren, weil sich so viele Bürger engagieren. Damit die Kinder sicher zur Schule fahren können. Wir sind ein fahrradfreundlicher Ort und es gibt bereits viele Wege, die nach Grimmen heranführen. Die müssen hier anknüpfen und in der Stadt fortgeführt werden. Die gesamte Straßen- und Gehwegsanierung muss sich an einem Radwegekonzept orientieren.

Die Stärke der Stadt ist die Lage und gute Anbindung sowie die gebäudetechnische Infrastruktur. Dazu kommt die Bereitschaft vieler Einwohner, sich einzubringen. Das sieht man bei Vereinen und Organisationen, wo ehrenamtliche Tätigkeiten täglich gelebt werden. Die Bürger sollen deshalb mehr in die Entwicklung der Stadt eingebunden werden – Mentalität des Miteinanders, das muss gefördert und gedankt werden.

Wie wollen Sie besagte, ideale Lage nutzen?

Wir sollten an zukunftsträchtige Unternehmen unsere Werbeanstrengungen richten. Ich spreche von regenerativen Energien und Logistik. Am Beispiel Wasserstoff kann eine Bandbreite von der forschenden-, herstellenden- bis zur anwendenden Industrie entstehen. Denn alles, was mit Industrie zu tun hat, die in der Lage ist, regenerative Energien zu speichern oder weiterzuleiten, ist die Zukunft. MV bildet bereits eine Vorreiterstellung. Grimmen bietet dafür den idealen Standort. Aber wir sollten uns auch um die Bestandsunternehmen kümmern. Das sind echte Partner. Wir sollten gerade in der momentanen Zeit mehr machen. Ein Krisennotfallfonds könnte zukünftig unsere Unternehmer finanziell auffangen, bevor es zu pandemiebedingten Schließungen kommt.

Was schwebt ihnen für die jüngere Generation vor?

Ein Problem, dass gerade während der Pandemie unseren Kindern, Eltern und Lehrern Schwierigkeiten bereitet, ist die Digitalisierung. Mir schwebt ein „grüner Tisch“ vor, an dem Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter Probleme erörtern und wir als Stadt unterstützend mitwirken. Am Beispiel Software, Lizenzen und für den Distanzunterricht notwendige Programme. Damit die Schule nicht alleine suchen muss und mit Hilfe aus der Stadtverwaltung den Schulen diese Lasten abnehmen. Um die bürokratische Organisation zu unterstützen und einheitlich einzugreifen, damit es für alle leichter wird. Diese Unterstützung würde ich ebenfalls den Vereinen anbieten. Vereine und die Jugendfeuerwehr spielen eine entscheidende Aufgabe für die soziale Entwicklung unserer Kinder. Mit ihren vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern leisten sie einen hervorragenden Job, leiden aber selbst unter den Kontaktbeschränkungen. Wir müssen als Stadt verhindern, dass es zu einer Reduzierung des Angebotes kommt. Bei Fördermaßnahmen und einer engeren Zusammenarbeit können mithilfe einer Kontaktstelle in der Stadtverwaltung, aber auch der Bürgermeister selbst, die Vermittlung von Förderungen unterstützt werden.

Wie stehen Sie zu dem Thema GWG?

Auf keinen Fall verkaufen! Die GWG muss in kommunaler Hoheit bleiben. Mithilfe einer Entschuldung durch Land und Bund und den Rückbau von leer stehenden Wohnungen, um Freiräume für neue Investitionen zu schaffen und zu modernisieren. Damit sich das Umfeld von Südwest entwickeln kann. Durch die Freiräume des Rückbaus wird Platz geschaffen für Sportplätze, Dienstleister, Grünanlagen und Parkplätze, um den Lebensstandard in diesem Bereich mitzuentwickeln. Ich sehe es mit Sorge, dass privat Wohnungen aufgekauft werden.

Was wird aus der Innenstadt?

„Ich denke, wir müssen mutig sein und die Innenstadt neu denken. Dafür müssen wir neue Wege gehen. Für eine lebendige Innenstadt sollte ein teilweise verkehrsberuhigter Bereich umgesetzt werden, der nur für Anliefer- und Zulieferverkehr freigegeben ist, und um eine echte Bummelmeile zu schaffen mit dem Rathausplatz als Zentrum. Zum Beispiel zwischen den Stadttoren. Dann ist es wirtschaftlich attraktiv für Cafés und Restaurants und kleine Geschäfte, sich in dem Bereich anzusiedeln. Wer trinkt schon seinen Kaffee, wenn neben ihm die Autos vorbeifahren. Es geht darum, die Altstadt, die von Benno Rüster in liebevoller Kleinarbeit rekonstruiert worden ist, als freien Raum zu nutzen. Das kann auch den Anwohnern Ruhe spenden. Wir brauchen nicht nur eine Kneipe, sondern Cafés und Restaurants, die sich ergänzen.

Was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Die Schandflecke weiter zurückzubauen und der Schulneubau für die Regionalschule muss umgesetzt werden. Wir brauchen unbedingt eine neue, größere Turnhalle. Ab 2024 werden die Schülerkapazitäten im Gymnasium hochgefahren werden, sodass die Sporthalle nicht mehr geteilt werden kann. Damit ist der Sportunterricht gefährdet. In diese Klemme dürfen wir nicht kommen. Zusätzlich könnte auch ein größeres Sportangebot für Erwachsene und Senioren entstehen.

Christin Assmann