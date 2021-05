Bürgermeisterwahl in Grimmen: Linke will mehr Wahllokale

Grimmen

Die Fraktion DIE LINKE in der Stadtvertretung Grimmen wendet sich jetzt gegen die Begrenzung der Anzahl der Wahlbezirke und damit der Wahllokale der anstehenden Bürgermeisterwahl durch die Stadtverwaltung.

Die Wahl des Bürgermeisters am 6. Juni ist notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister, Benno Rüster, im Januar plötzlich verstorben war. Es treten insgesamt zehn Bewerber um den Bürgermeisterposten an. Drei von ihnen werden dabei von Parteien (CDU, Linke, SPD) unterstützt, die anderen sind Einzelbewerber.

LINKE: Begrenzung ist falsch

Die Bürgermeisterwahl soll auf lediglich drei Standorte begrenzt werden. „Bei vorangegangenen Wahlen betrug sie immer elf“, sagt der Linken-Fraktionschef in der Stadtvertretung, Armin Latendorf, selbst einer der Bewerber. Eine Reduzierung der Wahllokale sei nach Aussage des Gemeindewahlleiters auch für die Bundes- beziehungsweise Landtagswahlen im September nicht geplant.

„Unsere Fraktion hält die Begrenzung aus mehreren Gründen für falsch und ist nicht gewillt, dies ohne Widerspruch zu akzeptieren“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Fraktion. Alle Wahlen sollten eine hohe Wahlbeteiligung anstreben. Demokratie benötige dazu Beteiligungsmöglichkeiten, und dafür brauche es am Wahltag im Stadtgebiet kurze Wege. Daran ändere auch die Briefwahlmöglichkeit nichts.

Einwohner der Ortsteile nicht benachteiligen

Latendorf: „Umso mehr gilt dies für die Bürger in unseren größeren Ortsteilen, wie zum Beispiel Stoltenhagen, die nicht benachteiligt werden dürfen, zumal ein öffentlicher Nahverkehr an einem Sonntag kaum existiert.“ Es liege nicht in der Aufgabe der Stadtverwaltung, bei verschiedenen Wahlen unterschiedliche Prämissen anzusetzen, nach denen eine höhere oder niedrigere Beteiligungsmöglichkeit akzeptiert werde.

Ein weiterer Punkt für die Forderung nach mehr Wahllokalen liege in der jetzigen Pandemie-Situation: Es sei nicht erstrebenswert, dass sich Wähler an wenigen Orten konzentrieren und es dort in Stoßzeiten zu größeren Ansammlungen kommen könnte. „Wir fordern die Stadtverwaltung daher dringend auf, die Begrenzung zu überdenken, nach dem Beispiel der letzten Kommunalwahlen vorzugehen und dies bei allen weiteren zukünftigen Abstimmungen vorerst beizubehalten“, betont der Kommunalpolitiker. „Unsere Fraktion hat sich diesbezüglich an den Stadtpräsidenten Harry Glawe und die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner gewandt.“ DIE LINKE hoffe, dass sich die anderen Fraktionen der Stadtvertretung dieser Forderung anschließen.

Von Almut Jaekel