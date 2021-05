Wahlen am 6. Juni - Bürgermeisterwahl in Grimmen: Was darf der „Chef“ der Stadt überhaupt?

Eine Schwimmhalle bauen, ein neues Wohngebiet erschließen und die Spielplätze sanieren – die zehn Bürgermeister-Kandidaten für Grimmen haben klare Vorstellungen, was sie in der Trebelstadt bewegen wollen. Doch was kann der oder die neue „Chef/in“ in der Stadt wirklich bewegen? Die OZ klärt auf!