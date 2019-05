Zarrendorf

Mehr als 120 Neugierige stürmten am Freitagabend den kleinen Saal des Vereins „ LebensRäume“. Alle wollten wissen, wie die amtierende Bürgermeisterin Ulrike Graap und ihr Herausforderer Christian Röver, die Geschicke der Gemeinde Zarrendorf künftig leiten wollen. Seit den 1990er Jahren hatte Ulrike Graap, die das Amt seit 25 Jahren bekleidet, keinen Herausforderer mehr. Kein Wunder also, dass das Interesse groß war. Die Leiterin der Lokalredaktion Grimmen, Almut Jaekel, moderierte die Podiumsdiskussion souverän.

Hinter Röver steht die Wählergemeinschaft

„Es war ein Prozess, mich für die Wahl aufstellen zu lassen. Das ist nicht über Nacht entstanden“, sagte der aktuelle Wehrführer Christian Röver. Einerseits möchte er vieles im Ort verändern, andererseits wurde er mehrheitlich von den Mitgliedern der Freien Wählergemeinschaft als Bürgermeister-Kandidat vorgeschlagen. „Er ist ein junger Mensch und soll Verantwortung übernehmen. Alle 14 Mitglieder der Wählergemeinschaft stehen hinter ihm und als stellvertretender Bürgermeister würde ich ihm immer beratend zur Seite stehen“, erklärte Dieter Kagelmacher.

Röver hatte nicht nur die ältere, sondern auch die jüngere Generation im Blick, wenn er sagte: „25 Jahre ist Frau Graap Bürgermeisterin. Das ist eine sehr lange Zeit, in der sich die Erwartungen der Menschen verändert haben. Ich habe das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren vieles eingeschlafen ist.“ Er möchte mit Elan und offen auf die Bewohner der Gemeinde zugehen und die Generationen durch attraktive Feste und Aktivitäten wieder zusammenführen. Den Zuhörern gefiel dieser Ansage, denn sie quittierten sie mit Applaus.

Bürgermeister in Zarrendorf gesucht. Quelle: Carolin Riemer

Graap brachte Gemeinde 25 Jahre lang voran

Dass es jedoch nur noch schlecht besuchte Feste und Veranstaltungen in Zarrendorf gebe und auch die Kommunikation zwischen Anwohnern und Gemeindevertretern schlecht sei, dementierte Ulrike Graap: „Das kann ich absolut nicht bestätigen. Ich habe Sprechstunden, es gibt öffentliche Gemeindevertretersitzungen, arbeite im Ort und bin immer ansprechbar“, sagte die Inhaberin des Landgasthofs. Sie möchte begonnene Projekte beenden und würde sich sehr über das Vertrauen der Wähler freuen, immerhin habe sie 25 Jahre lang bewiesen, dass sie gut mit Geld haushalten könne und Zarrendorf sich unter ihrer Regie gut entwickelt habe. In Zarrendorf gibt es zwei Kindergärten und einen Jugendclub. Auch eine Bahnanbindung hat das 1200-Seelen-Dorf, in dem sich viele ehemalige Stralsunder niederließen, weil sie den ländlichen Charakter in der Nähe der Hansestadt lieben.

Falls Ulrike Graap nicht wiedergewählt wird, möchte sie sich trotzdem weiterhin in der Gemeinde engagieren und auch Christian Röver hofft im Falle seiner Wahl: „Dass Frau Graap mir mit ihrem Fachwissen zur Seite steht, denn ich schätze die Familie sehr.“ Den Posten des Wehrführers würde er dann allerdings aufgeben. Doch er hat bereits einen jungen Nachfolger im Blick: „Es wäre einfach nicht sinnvoll, als Bürgermeister auch Chef der Feuerwehr zu bleiben. Aufgaben müssen verteilt werden und ich habe gute Leute, auf die ich mich verlassen kann.“

Carolin Riemer