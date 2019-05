Zarrendorf

Applaus erntete Christian Röver als er sagte, dass er die junge und die ältere Generation zusammenführen möchte. Die Zarrendorfer sehnen sich nach mehr und gut besuchten geselligen Festen und Veranstaltungen in ihrer Gemeinde. Sie wollen mit keiner Nachbargemeinde fusionieren und eigenständig bleiben. Außerdem soll der ländliche Charakter des Dorfes erhalten bleiben.

Tino Borchert, Geschäftsführer des Vereins „LebensRäume“ und größter Arbeitgeber der Gemeinde, sprach aus, was vielen auf der Seele brannte: „Ich fordere und wünsche mir eine aktivere Zusammenarbeit und mehr Begegnungen mit den Gemeindevertretern.“

Anwohner Udo Kaiser bedauerte, dass am Gartenzaun kaum noch jemand grüße, da man sich in der Gemeinde kaum noch kenne: „Die Leute müssen wieder motiviert werden, zu Veranstaltungen zu kommen. Nur so lernt man sich kennen.“

Jörn Pardeyke macht sich Sorgen um die Kinder des Ortes: „Es muss doch möglich sein, eine verkehrsberuhigte Zone in der Bahnhofstraße zu schaffen. Immerhin befinden sich dort zwei Kindertagesstätten.“

Schülerin Johanna Heindl hat Angst wenn sie mit dem Rad aus Zarrendorf in Richtung Stralsund fährt: „Das ist total gefährlich! Kann man da nicht einen Radweg bauen?“

