Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ beschäftigen wir uns derzeit mit Vereinen der Stadthistorie. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder hat sich jahrelang mit den verschiedensten Vereinen der Stadtgeschichte beschäftigt und im Jahre 2014 das Ergebnis seiner Recherchen in seinem Buch „Grimmen deine Vereine – 1838 bis 1945“ zusammengetragen. Heute geht es um eine Organisation, die zuerst 1918 in Magdeburg und im Verlauf im Jahre 1922 auch als Kreisgruppe in der Trebelstadt gegründet wurde. Die Rede ist vom Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten.

Mitglieder lehnten das System der Weimarer Republik ab

Die Organisation wurde am 25. Dezember des Jahres 1918 in Magdeburg gegründet. Erster Vorsitzender war Franz Selte. Mitglieder des Bundes konnten nur Soldaten werden, die mindesten 18 Monate in der kaiserlichen Armee dienten und sechs Monate im Fronteinsatz waren. Die Mitglieder waren von Beginn an politisch-militärisch orientiert und lehnten das System der Weimarer Republik ab. Bereits im Jahre 1923 gab es in Deutschland über 1200 Ortsgruppen.

Grimmener Ortsgruppe wahrscheinlich 1922 gegründet

Historische Aufnahme der Frauengruppe der Grimmener Organisation Bund der Frontsoldaten. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

„Die Gründung der Kreisgruppe Grimmen erfolgte vermutlich im Jahre 1922“, erklärt Wolfgang Marder. Organisatorisch gehörte die Gruppe zum Landesverband Ostsee. Gründungsmitglieder aus der Trebelstadt waren der Arzt Dr. Geißler, Rudolf Schulz und Schneidermeister Otto Wichert.

Innerhalb der Kreisgruppe entstanden ab 1924 weitere Gliederungen wie der Landsturm, in denen Männer im fortgeschrittenen Alter oder mit körperlichen Einschränkungen integriert wurden. Zudem fanden noch im selben Jahr junge Leute ab dem 17. Lebensjahr Aufnahme in die Organisation Jungstahlhelm. So gliederten sich die Gruppen zum Ende der 1920er-Jahre immer weiter auf. Ab 1927 wurden junge Männer ab einem Alter von 24 Jahren in den Ringstahlhelm und nach dem 35. Geburtstag in den Kernstahlhelm übernommen.

Als Splittergruppe des Bundes Königin Luise erfolgte 1928 die Gründung des Stahlhelm-Frauenbundes. In Grimmen und Umgebung waren zu dieser Zeit alle diese angesprochenen Gliederungen existent.

Mitglieder aus verschiedensten gesellschaftlichen Schichten

Fahnenweihe vom Bund der Frontsoldaten im Jahre 1927 in Grimmen. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Eine enge Zusammenarbeit gab es auch mit dem Scharnhorst-Bund und der Kreisgruppe Nothilfe. Die führenden Mitglieder waren Angehörige des Mittelstandes, Kaufleute, Ärzte und ehemalige Offiziere. In der Satzung der Ortsgruppe wurden die Rechte und Pflichten für die Angehörigen klar geregelt. Zudem erkannte man die Mitglieder auch am äußerlichen Erscheinungsbild. Sie waren entweder mit einer Windjacke mit Gürtel oder Riemen bekleidet. Alternativ auch mit einem Feldrock. Als Kopfbekleidung wurde die Blücher Mütze getragen. Das ständige Tragen des Abzeichens wurde zudem zur Pflicht.

Jedes Mitglied wurde außerdem verpflichtet, die Bundeszeitung „Der Stahlhelm“ zu abonnieren, wodurch diese zugleich gegen Unfälle versichert waren.

Auch in Grimmen fanden zu dieser Zeit militärische Ausbildungen und Schießübungen statt. Zudem reisten die Mitglieder der Ortsgruppe aus der Trebelstadt jährlich zu den stattfindenden Treffen der Organisation.

Die Veranstaltungen der örtlichen Gruppe wurden sowohl in den Räumlichkeiten des Hotels Deutsches Haus als auch im Kaisersaal der Stadt durchgeführt.

Im März 1934 erfolgte nochmals die Umbenennung in „NS deutscher Frontkämpferbund“, ehe sowohl die Bundesorganisation als auch die Ortgruppe im November 1935 aufgelöst wurden.

Von Raik Mielke