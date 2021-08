Sassnitz

Die Wiederherstellung des Weltfriedens und der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sind die wichtigsten politischen Ziele für Karl-Heinz Schulze. Der 66-Jährige kandidiert für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland (MLPD) als Direktkandidat zur Bundestagswahl.

„Ich trete als Arbeiter und Rentner an, weil sich in diesem Land sehr viel verändern muss“, so Schulze, der in Sassnitz auf Rügen lebt. Eine zentrale Forderung der MLPD ist unter anderem die Sechsstundenwoche bei vollem Lohnausgleich.

Reserven in der Landwirtschaft

Wichtig für den Wahlkreis sei laut Schulze die Schaffung von produktiven und gut bezahlten Arbeitsplätzen in der industriellen Wertschöpfung, vor allem in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. „Hier liegen die größten Reserven des Landes MV“, so der 66-Jährige. Die Anbindung des Hinterlandes an die industriellen Kernzonen per Bahn und über Wasserwege sei ebenfalls zu verbessern. Schulze wolle sich deshalb auch für den zweigleisigen Um- und Ausbau der Bahnstrecke Lübeck–Stralsund einsetzen.

Schulze stammt aus der Nähe von Magdeburg (Sachsen-Anhalt), wo er bis 1974 als Gärtner im Tropenbereich der städtischen Gewächshäuser arbeitete. 1974 wurde er zu den Grenztruppen der DDR einberufen, 1975 wurde er Berufssoldat, 1983 wurde er zur NVA versetzt und war bei den Bausoldaten in Prora im Einsatz. „Ende 1990 wurde ich aus meinem Berufssoldatenverhältnis in die Arbeitslosigkeit entlassen“, so Schulze. Zweimal sei er umgeschult worden, ohne eine Stelle zu finden. Zwölf Jahre lang habe er in der Reinigungsbranche gearbeitet, „in prekärem Lohnverhältnis mit Hartz IV“.

Selbstvernichtung ohne Atomkrieg

Politisch aktiv sei er stets gewesen, als Jungpionier, FDJler und in der SED. „Ich begrüßte, dass das Volk seine Sprache wiederfand“, so Schulze zu den Geschehnissen 1989. Um die antagonistischen Widersprüche in der DDR aufzulösen, wäre eine „echte Revolution notwendig gewesen, welche durch das dilettantische Aufreißen der Grenztore verhindert wurde“.

Bereits 2017 war Schulze als Direktkandidat zur Bundestagswahl angetreten. Wichtigstes politisches Ziel ist für ihn die Überwindung von Antikommunismus, Rassismus, Faschismus und Antisemitismus. Der Antikommunismus sei staatstragende Ideologie in Deutschland, die keine Diskussion über die Zukunft der Menschheit zulasse. Doch „die Menschheit ist an der Stelle angekommen, wo wir zur Selbstvernichtung nicht einmal mehr einen Atomkrieg brauchen“. Gerade die vergangenen Monate hätten das gezeigt, vor allem im Bereich Umwelt und Natur.

