Bergen

Mit Kopftuch und Bart wirkt Sylvio Schmeller eher wie ein Pirat. Der 44-Jährige tritt allerdings für die Partei Die Basis als Direktkandidat zur Bundestagswahl im Wahlkreis 15 an. Die Basisdemokratische Partei Deutschlands wurde vor etwas mehr als einem Jahr gegründet und hat sich vor allem mehr Mitbestimmung der Bürger auf die Fahnen geschrieben.

Eine Ausrichtung, die Sylvio Schmeller überzeugt hat. Seit Februar dieses Jahres ist er in der Partei aktiv. Im Vorstand des Kreisverbandes Vorpommern-Rügen übernimmt er die Funktion des „Schwarmbeauftragten“. Bereits zuvor habe er sich für Parteien interessiert und vorgehabt, sich zu engagieren. Die Parteien, die er dafür im Auge hatte, hätten seine Erwartungen allerdings nicht erfüllt, sagt Schmeller in einem Videointerview auf der Videoplattform Youtube.

„Lieber Geld in Bildung und Soziales als in wirtschaftliche Großkonzerne“, lautet Schmellers politisches Motto. Er tritt zur Bundestagswahl an, „weil ich unseren Kindern eine Stimme geben möchte“, so der alleinerziehende, zweifache Vater. Kinder seien „unser wichtigstes Gut und bedürfen besonderem Schutz und Aufmerksamkeit“. Die Zukunft der Gesellschaft liege in Kindern. Es liege an den Erwachsenen, ihnen eine gute Zukunft zu übergeben. Schmeller ist unter anderem Mitglied des Schulelternrates der Schule eines seiner Kinder und des Bildungsbeirates seiner Partei.

Mehr Bildung im „Land der Dichter und Denker“

Der Unternehmer aus Bergen auf Rügen, wo Schmeller ein Nagelstudio betreibt, ist nicht nur Direktkandidat zur Bundestagswahl, sondern auch Listenkandidat seiner Partei. Außerdem tritt er als Direktkandidat zur gleichzeitig stattfindenden Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an, und zwar im Wahlkreis 34 (Vorpommern-Rügen V).

Im Bundestagswahlkreis Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald I sei ihm besonders wichtig, die Natur zu erhalten. Sie müsse vor Bebauung geschützt werden. Auf bundespolitischer Ebene seien seine obersten Ziele Freiheit, Selbstbestimmung und der Schutz des Wohles der Kinder und deren Bildung. Deutschland als Land der Dichter und Denker gehöre in Sachen Bildung im internationalen Vergleich an die Spitze. Mehr Bildung und individuellere Bildungsabschlüsse fordert er deswegen.

Privat hat es ihn vor allem die Natur angetan. Es gebe viele Hobbys, die ihn begleiten, für die er allerdings derzeit wenig Zeit habe. Ein besonderes Hobby ist dabei „das Betrachten der Natur von unterhalb der Wasserlinie aus, also das Tauchen“.

Von Robert Niemeyer