Bundestagswahl 2021: Heidelind Holthusen (FW) will Ehrenamt stärken

Goldberg

Heidelind Holthusen tritt für die Freien Wähler bei der Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald I) an. Das Motto der Freien Wähler in Mecklenburg-Vorpommern ist es, als Kraft der Mitte Politik bürgernah machen zu wollen.

Die Politikerin Heidelind Holthusen ist Jahrgang 1949 und absolvierte einst ein Studium der Sonderschulpädagogik. Nach eigenen Angaben spricht sie deutsch und englisch. Heidelind Holthusen ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder.

In ihrer Goldberger Heimat bekannt ist die Kandidatin für den Deutschen Bundestag als Dozentin an der Volkshochschule. Sie gibt Integrationskurse und ist als Bildungsbegleiterin tätig. Ehrenamtlich arbeitet sie seit Jahrzehnten aktiv in der evangelischen Kirche mit. Dort absolvierte sie auch eine Ausbildung zur Prädikantin. Das bedeutet, sie darf in Abstimmung mit dem Pfarrer Predigten gestalten.

Regionale Krankenhäuser wichtig

Jahrelang betreute Heidelind Holthusen außerdem Obdachlose im sozialen Brennpunkt am Hamburger Hauptbahnhof, sie ist Hospizbegleiterin, arbeitete im Goldberger Flüchtlingscafé und ist Gründerin des Literarischen Abends in Goldberg.

„Ich will das Ehrenamt stärken, auch als Basis der politischen Arbeit“, beschreibt Heidelind Holthusen ihr oberstes politisches Ziel. Durch Mitbestimmung und Teilhabe möchte sie den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärken. Wichtig seien ihr auch eine gut funktionierende Infrastruktur, sagt sie. Bei deren Umsetzung müsse Rücksicht auf ökonomische und ökologische Aspekte genommen werden. Das Gesundheitssystem zu erhalten und auszubauen – wobei ihr besonders regionale Krankenhäuser wichtig sind – und bezahlbaren Wohnraum auch in Touristenzentren anzubieten – hat sie sich außerdem zur Aufgabe gemacht.

Wichtig sind für Heidelind Holthusen außerdem die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Dazu zählt für sie, neue Betriebe mithilfe von Förderungen anzusiedeln und somit Arbeitsplätze zu schaffen. Großen Wert legt die Politikerin des Weiteren auf ein gesundes Vereinswesen – sowohl für die junge als auch für die ältere Generation.

Von Almut Jaekel