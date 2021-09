Auszählen der Stimmen für Bundestags- und Landtagswahl in MV in vollem Gange +++ Hochrechnungen für das Land und den Bund sind da +++ Schwesig: „Ich bin sehr dankbar“ +++ Sack: „Katastrophales Ergebnis für die CDU MV“ +++ Alle Ereignisse sowie Reaktionen und Analysen in unserem OZ-Liveticker.