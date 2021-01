Bundeswehr hilft weiteren Alten- und Pflegeheimen in Vorpommern-Rügen

Stralsund

Hilfe in Uniform: Die können Alten- und Pflegeheime in Vorpommern-Rügen bekommen. Die Bundeswehr habe am Donnerstag dem Landkreis ein entsprechendes Angebot unterbreitet, teilt Kreis-Sprecher Olaf Manzke mit. Die Soldaten sollen in den Betreuungseinrichtungen eingesetzt werden und das Personal bei der durch Corona aufwendigen Arbeit unterstützen.

Die Bundeswehr stehe bereit, in Alten- und Pflegeheimen kurzfristig mit Männern und Frauen zu unterstützen, um das Pflegepersonal zu entlasten, so Manzke. „Die Soldaten dürfen nach Einweisung durch den Hersteller sogar Abstriche für Schnelltests vornehmen.“

Soldaten schon in sieben Pflegeeinrichtungen im Einsatz

Gegenwärtig werden bereits sieben Pflegeeinrichtung im Landkreis im Rahmen der Amtshilfe durch die Bundeswehr unterstützt. So sind Marinesoldaten in Heimen und Werkstätten in Stralsund und auf Rügen im Einsatz, Soldaten des Jägerbataillons Torgelow helfen im Impfzentrum des Landkreises in Stralsund. Diese Hilfe werde von den Einrichtungen durchweg positiv bewertet und entlaste das Pflegepersonal erheblich, sagt Olaf Manzke.

Heime können sich bei Führungsstab melden

Das Angebot der Bundeswehr sieht einen vielseitigen Einsatz der Soldaten vor. Sie sollen das Personal in weiteren Heimen unter anderem durch die Übernahme von Fahrtätigkeiten entlasten, Getränke verteilen, Geschirr entfernen, die Betten von nicht bettlägerigen Patienten machen und bei Ausfällen im hauswirtschaftlichen Dienst Brote belegen und Essen servieren. Außerdem könnten die Soldaten Kontakt mit Angehörigen über Telefon oder Video-Anruf vermitteln und nach Einweisung durch medizinisches Fachpersonal sogenannte PoC-Tests vornehmen.

In Vorpommern-Rügen gibt es insgesamt 33 Pflegeheime. Interessierte Einrichtungen, die am Hilfsangebot der Bundeswehr partizipieren möchten, können an den Führungsstab des Landkreises Vorpommern-Rügen wenden. Dies ist per E-Mail an stab@lk-vr.de oder telefonisch unter der Rufnummer 3831/3572244 möglich.

