Bundeswehr hilft weiteren Alten- und Pflegeheimen in Vorpommern-Rügen

Die Bundeswehr hat dem Landkreis Vorpommern-Rügen am Donnerstag ein Angebot für die Hilfe in Alten- und Pflegeheimen unterbreiten. Dort sollen Soldaten die Beschäftigten bei der durch die Corona-Pandemie aufwendigen Arbeit unterstützen.

