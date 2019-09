Burg Klevenow kommt unter den Hammer

Klevenow

Eine der geschichtsträchtigsten Burgen der Region kommt heute in Berlin unter den Hammer: Die Burg in Klevenow samt Park. Mindestgebot für das rund 107 000 Quadratmeter große Anwesen: 98 000 Euro.

Zur Geschichte des Anwesens

Burg Clevenow wurde 1387 erstmals urkundlich erwähnt. Bis ins 17. Jahrhundert wurde die Wasserburg als pommersche Grenzfestung genutzt. Den umfangreichen Bauarbeiten an der Burganlage folgte die Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648). Nach einem Großbrand 1848 wurde auf den Resten der Burg ein Herrenhaus in der Art eines neugotischen Schlosses errichtet.

Die 15 Hektar Umland wurden zu einem Landschaftspark umgestaltet, in dem die Trebel, ausgedehnte Teiche und Weideflächen mit uralten Eichengruppen einbezogen wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgten Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen. Nach 1945 wurden Umsiedler im Herrenhaus untergebracht, später wurde das Haus von der Gemeinde genutzt.

Bereits zu DDR-Zeiten war das Schloss unter Denkmalschutz gestellt und in Verantwortung des Volkseigenen Gutes (VEG) laufender Instandhaltung unterzogen worden. In den Jahren 1987 bis 1989 erfolgte eine erste Teilsanierung des Parks. Eine umfassendere Sanierung fand in den Jahren 1993 bis 1995 statt.

Erst die Burg, dann die Siedlung 1484 entstand die Siedlung Klevenow. Der Ort ist damit eine der ältesten Siedlungen des Kreises Vorpommern-Rügen.Zu jener Zeit gab es schon eine Burg, die in diesem Jahr vom Pommerschen Herzog an Hans von Wakenitz überging. Die Burg Clevenow wurde 1387 erstmals urkundlich erwähnt. Im Dreißigjährigen Krieg war die Burg stark umkämpft und teilweise zerstört. 1816 starb die männliche Linie der Familie von Wakenitz aus. 1848 waren Burgwall und Grabenanlagen der Burg noch vollständig erhalten. Nach einem Feuer wurden diese Bereiche eingeebnet und es entstand der 25 Hektar große Park. 1905 wurden auf dem Gut Klevenow 525 Hektar bewirtschaftet. In den Ställen standen 57 Pferde, 157 Schweine und 710 Schafe. 1928 hatte der Ort 142 Einwohner. Es gab eine Schule und eine Kapelle. Im Jahre 1939 waren es 428 Einwohner. 2003 kaufte Professor Dr. Robert Knoop das marode Gutshaus und restaurierte dieses teilweise.

Seit 2003 in Privatbesitz

Im Jahre 2003 kaufte Professor Dr. Robert Knoop im Alter von 63 Jahren gemeinsam mit seinem Sohn das damals marode Gutshaus von der Gemeinde Süderholz und restaurierte dieses schrittweise. Großes hatte er vor, wollte eine Fußballakademie errichten. Dieses Projekt scheiterte jedoch mangels Interesse. Im Jahr 2014 gab es seinerseits Überlegungen, die Burg wieder zu veräußern, sagt er damals gegenüber der OZ. Weil es ihm zu ruhig in Klevenow wurden, lautete die Begründung. Später wurde er krank und verstarb im Januar 2019 im Alter von 81 Jahren.

Umfangreich, aber nicht gänzlich saniert

Teile des Schlosses sind von Knoop unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes ausgebaut und modernisiert worden. Im Obergeschoss sind zwei Wohnungen – rund 273 und 160 Quadratmeter groß – sowie die Eingangshalle und die Flure zwischen diesen Bereichen fertiggestellt worden. Drei weitere Räume stehen im Obergeschoss zum weiteren Ausbau. Das Obergeschoss, wo die Räumlichkeiten neu gestaltet worden sind, hat neue Fußböden, Holzthermofenster und Holzinnentüren erhalten. Die elektrischen Leitungen sind erneuert sowie sanitäre Einrichtungen installiert worden. Geheizt wird mittels alter Kachelöfen oder per Elektroheizung.

Der langgestreckte Bau des Gutsschlosses besteht heute aus drei einzelnen, verputzten Gebäuden. Die Eingangsfront an der Nordostseite zeigt zwei zweigeschossige Gebäude mit Krüppelwalmdächern, die durch einen flacheren Mitteltrakt verbunden sind. Dieser erscheint an der Rückseite über Arkaden, im Obergeschoss als Fachwerk und wird romantisch ergänzt durch einen Fachwerkerker am Giebel des westlich anschließenden Gebäudes. Das östliche Gebäude an der Rückseite ist im Kern der mittelalterliche Bau des der Burg. Der Keller ist zum Teil als Tonnengewölbe und mit Stichkappen gemauert.

Das Erdgeschoss der Burg ist unsaniert, teilweise jedoch bereits entkernt. „Weitere umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind erforderlich“, heißt es im Exposé der Deutschen Grundstücksauktionen AG.

Schlosspark soll weitestgehend öffentlich zugänglich bleiben

Der zum Schlossgrundstück gehörende Park soll übrigens bis auf eine circa 13 200 Quadratmeter große, hinter dem Schloss liegende, Fläche öffentlich zugänglich bleiben. Dies sei grundbuchlich gesichert worden, heißt es ebenfalls in dem Exposé. Unter anderem die Kita-Knirpse und deren Erzieherinnen dürfte das freuen. Denn sie nutzen so manchen Tag für einen Streifzug durch den Park, in dem zum Teil alte, teilweise geschützte Bäume stehen. Darunter ist eine imposante Griechische Tanne mit einem Stammumfang von 4,25 Metern.

Versteigerung:Donnerstag (19. September), ab 11 Uhr, abba Berlin Hotel (Lietzenburger Str. 89, Berlin)

