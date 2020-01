Busfahrer in Grimmen: Arbeitsbedingungen nie so schlecht wie heute

Grimmen

Von 4.20 Uhr bis gegen 18.30 Uhr standen am Donnerstag in Grimmen alle Busse still. Der ganztägige Streik der Gewerkschaft Verdi hat die busfahrenden Grimmener Kunden der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen härter getroffen als die vergangene Streikrunde in der vorigen Woche.

Alle Busse stehen still

„18 Dienste sind bei uns normalerweise zu besetzen, also fahren alle 18 Busse nicht und wir stehen vor dem Betriebstor der VVR im Gewerbegebiet“, sagte Uwe Gerbert, Busfahrer und Mitglied der Tarifkommission.

Kein Unterrichtsausfall

Die jüngsten Verhandlungen hätten nichts gebracht, deshalb drehte sich am Donnerstag während der gesamten Dienstzeit der Grimmener Busfahrer kein Rad. Etwa 3300 Schülerinnen und Schüler sind in der Region in und um Grimmen als Fahrschüler auf Busse angewiesen. Am Grimmener Gymnasium war nicht einmal die Hälfte aller Schüler zum Unterricht erschienen. Zwei Drittel der insgesamt 466 Mädchen und Jungen sind Fahrschüler. „Dieser Streik war für die Schüler und die Schule schwieriger, weil ja ganztags keine Busse fuhren. In der letzten Woche lief alles wie gewohnt wieder ab 10 Uhr. Aber jetzt wussten viele wohl nicht, wie sie wieder nach Hause kommen sollten“, sagte die Schulsekretärin Yvette Goß. Unterrichtsausfall hätte es aufgrund des Streiks aber nicht gegeben.

Weitaus weniger Auswirkungen hatte der Busfahrerstreik auf die Grundschule in Abtshagen. Fast alle Schüler waren trotzdem im Unterricht, die vielen Fahrschüler wurden von den Eltern oder Großeltern gebracht.

Lenkzeiten wie auf dem Lkw

Seit 29 Jahren ist René Reimenthal Busfahrer. Er wechselte vor nicht allzu langer Zeit aus dem Stralsunder Stadtverkehr nach Grimmen. „In all meinen Dienstjahren als Busfahrer waren die Arbeitsbedingungen für uns nie so schlecht wie jetzt“, sagt er, warum er vor dem Betriebstor stand, statt hinter dem Lenker zu sitzen. Zum Beispiel werden die Pausenzeiten auf die Minute genau abgerechnet – und wenn der Bus Verspätung hat, gebe es eben nur eine ganz kurze Pause. Bisher hätte es eine gewisse Komfortzone gegeben, aber die sei seit der letzten Fusion endgültig verschwunden.

Nicht zumutbar sei für die Busfahrer beispielsweise auch, dass für sie die gleichen Lenkzeiten gelten wie für Lkw-Fahrer. „Dabei transportieren wir Menschen, haben Kontakte, müssen kassieren und kommunizieren und uns trotzdem permanent aufs Fahren konzentrieren“, erzählt René Reimenthal. Im Schulbusverkehr, wie er in der Grimmener Region fast ausschließlich anfalle, komme außerdem die ständige Lautstärke im Bus dazu. Das sei für Fahrer und Schüler gleichermaßen belastend. Aber er habe auch Verständnis für die Mädchen und Jungen, die oft sehr lange im Bus unterwegs seien. „Und dennoch behandelt uns der Gesetzgeber genauso wie die Lkw-Fahrer“, beklagt er sich.

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen 326 Mitarbeiter sind beim kreiseigenen Nahverkehrsbetrieb, der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), beschäftigt. Mit 177 Bussen sichert das Unternehmen als Dienstleister des Landkreises den Nahverkehr auf der Straße in Vorpommern-Rügen ab. 2000 Kilometer lang ist das VVR-Liniennetz etwa, 71 Linien werden bedient. Zu- und aussteigen können die Fahrgäste dabei an 1221 Haltestellen. 8,8 Millionen Fahrplankilometerlegen die Busse im Jahr auf den Straßen des Landkreises zurück. Ob Schüler, Werktätige oder Urlauber – rund 11,7 Millionen Fahrgäste werden im Jahr befördert. Für das Erbringen der Dienstleistungen hat die VVR eigenen Angaben zufolge von ihrem Auftraggeber im vergangenen Jahr einen Betriebskostenzuschuss von exakt 2,421 Millionen Euro erhalten. Die Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung betrugen 6,1 Millionen Euro.

Kein Nachwuchs in Sicht

Dazu kämen Hörschädigungen, so erklärt Uwe Gerbert, die zwar aufgrund der Lautstärke in den Bussen entstanden sind, dennoch keine anerkannte Berufskrankheit seien. René Reimenthal merkt an: Vieles habe sich in letzter Zeit verschlechtert, es wurde gespart, die Arbeitsorganisation laufe aufgrund des Personalmangels nicht mehr optimal, Arbeitszeiten und geteilte Schichten würden für familienunfreundliche Bedingungen sorgen. „Es reißt sich deshalb auch keiner um unseren Job, es fehlt der Nachwuchs“, sagt er. Ein junger Mitarbeiter hätte das Unternehmen nach nur eineinhalb Monaten wieder verlassen und fahre jetzt Lkw. „Teure Elektrobusse sollen angeschafft werden, aber für die Mitarbeiter wird wenig gemacht“, beklagt er.

Uwe Gerbert ist seit 40 Jahren im Unternehmen, seit 35 Busfahrer. „Aber wenn ich in neun Jahren in Rente gehe, bin ich dennoch von Altersarmut bedroht, weil wir jahrelang schlecht verdient haben“, sagt er. „Auch um das zu ändern, stehen wir heute vor dem Tor und die Busse still.“

