Schüler steigen in Bergen auf Rügen nach Unterrichtsschluss in den Bus. Für den Erwerb ermäßigter Wochen- und Monatskarten brauchen sie wie alle Schüler und Azubis in Vorpommern Rügen einen Berechtigungsnachweis, die sogenannte Stammkarte. Die gibt es ab sofort nur noch auf Antrag. Quelle: Mathias Otto