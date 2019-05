Poggendorf

In der Gemeinde Süderholz behält die CDU weiterhin die meisten Sitze in der Gemeindevertretung. 52,4 Prozent der wahlberechtigten 3408 Einwohner gingen am Sonntag in der amtsfreien Gemeinde an die Wahlurne.

Laut vorläufigem Ergebnis entfallen zehn der insgesamt 15 Sitze auf die Christdemokraten. Gewählt wurden: Wotan Drescher (13,5 Prozent), Maike Lass (7,8 Prozent), Siegfried Noack (7,1 Prozent), Tobias Lembke (4,9 Prozent), Georg Günther (4,5 Prozent), Markus Krohn (4,4 Prozent), Silvio Bahls (4,3 Prozent), Jeannette Lübs (4 Prozent), Jenny Woigk (3,4 Prozent) und Uwe Schwarz (2,8 Prozent).

Die Linke büßte einen Platz ein, zieht nun mit zwei Mitgliedern in das Gremium, mit Dr. Wolfgang Weiß (8,2 Prozent) und Kornelia Hauth (2,3 Prozent).

Drei Sitze in dem Gremium belegen die Einzelbewerber Göran Hermann (8,8 Prozent), Stefan Steinke (7,3 Prozent) und Carola Bönsch (3,1 Prozent).

Anja Krüger