Sassnitz

Erst ein zügiger Spaziergang an der Hafenpromenade, um ein paar Kalorien zu verbrennen, dann ein prachtvolles Stück Torte im Café Gumpfer. Für viele Urlauber und Einheimische ein Muss an jedem Wochenende.

Doch jetzt ist Schluss damit. Das Café an der Spitze des Molenfußgebäudes mit dem prägenden gelb-braunen Schriftzug und der riesigen Tortenauslage hat seine Türen in Sassnitz für immer geschlossen.

Filiale in Stralsund bleibt geöffnet

„Unsere Filiale in Stralsund bleibt geöffnet“, betont Inhaber Dieter Gumpfer. „Wir würden uns sehr freuen, wenn die Gäste uns auch dort besuchen kommen.“ Es sei auch nicht weit hinter der Brücke, fügt er lächelnd hinzu – eine Anspielung auf die bekannte Skepsis der Insulaner hinsichtlich Touren aufs Festland. „Wir arbeiten auch an Ideen für einen Lieferservice.“ Aber die Stimme klang auch beim Betreiber des Kultcafés traurig. Er sprach von Tausenden Facebook-Reaktionen.

Stammkunden: „Total traurig!“

In den sozialen Netzwerken gab es eine Welle des Bedauerns. „Oh, nein! Mein Lieblingscafé in Sassnitz macht zu. Es gibt auf der Insel absolut kein Café, das so hervorragende Kuchen hatte, kein so unglaublich leckeres Frühstück, keine solche tolle Location“, schreibt etwa Robby Keipke und fasst damit die Reaktionen vieler Kunden zusammen. „Ich werde es so sehr vermissen! Total traurig!“

Denn mit Blick auf die Ostsee konnte man im Gumpfer das Besondere genießen. Nur hier auf Rügen wurden Blutorangen-Stracciatella-Sahnetorte, Himbeer-Limetten-Buttercremetorte, Schweden-Torte oder auch das üppige Werk „Gumpfer Gold“ mit Schokolade und einer Goldkugel on Top angeboten. Unvergessen bei den Frühstücksgästen auch das „Bootsmann-Frühstück“ oder die Handbrote.

Torten im Cafe Gumpfer Quelle: Doreen Breitenfeldt

Warum das Café schließen musste, erklärt Marlis Gumpfer vom Familienunternehmen Gumpfer. „Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, sagt Marlis Gumpfer, die mit ihrem Mann auf Rügen wohnt. „Das ist richtig schlimm für uns.“ Sie seien beide über 60, die Kräfte ließen nach. „Mein Mann steht jeden Tag um drei Uhr morgens in der Backstube in Stralsund, dann ins Büro. Das ist alles auf Dauer nicht mehr zu schaffen.“

Mitarbeitersuche ist eine große Herausforderung

Denn viele Schultern, auf denen man die anspruchsvolle Arbeit verteilen könnte, gebe es nicht. Marlis Gumpfer packte selbst wieder mit an, obwohl sie eigentlich bereits seit zweieinhalb Jahren die Konditorenmütze aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel gehängt hat.

„Wir haben einfach keine Mitarbeiter mehr gefunden“, bedauert ihr Mann Dieter Gumpfer. „Dabei haben wir eigentlich gute Bedingungen. Unsere Servicemitarbeiter müssen zum Beispiel nur bis 18 Uhr arbeiten, das ist doch familienfreundlich.“ Aber alles Suchen und Werben fruchtete nicht. „Arbeiten wollen alle, aber lieber nicht am Wochenende und auch nicht früh morgens“, hat Marlis Gumpfer festgestellt. „Wir haben schon überwiegend Quereinsteiger, die wir auch ganzjährig beschäftigen. Über Fachpersonal brauchen wir gar nicht sprechen.“

Café Gumpfer Quelle: Anne Ziebarth

Corona-Hilfen müssen abbezahlt werden

Ein weiterer Punkt seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Umsatzeinbußen plus finanzielle Forderungen machen den Gastronomen zu schaffen. Die Soforthilfen und Kredite seien eben kein Geschenk, meint Marlis Gumpfer, sondern alles müsse zurückgezahlt werden, das müsse dann zusätzlich erwirtschaftet werden. „Das ist alles sehr schwierig. Die Hilfen vom zweiten Lockdown sind heute noch nicht da“, sagt sie unglücklich. „Die Vermieter wollten auch ihr Geld.“

In Stralsund, wo die Stadt der Vermieter ist, sei das einfacher gewesen, die Immobilie am Stadthafen Sassnitz ist in Privatbesitz. „Generell sind uns auch die Energielieferanten entgegengekommen. Aber am Ende hat alles nichts geholfen. Wir mussten diese Entscheidung treffen.“

Neuer Name: Pier 13

Eine gute Nachricht: Die Beschäftigten am Standort können vom Nachmieter übernommen werden. „Das war eine Bedingung von uns“, sagt Dieter Gumpfer. „Alle Mitarbeiter wollen das Angebot nutzen“. Am Standort Stralsund arbeiten derzeit neun Mitarbeiter. Als Nachfolger für das Café Gumpfer steht Ruben Peters in den Startlöchern, der mehrere Fisch-Imbissbuden und Gastronomien in Stralsund und Rügen betreibt. „Anfang des Jahres soll das Pier 13 eröffnen“, sagt er. „Und so viel kann ich verraten: Es wird ein Café und nichts mit dem Thema Fisch zu tun haben.“

Von Anne Ziebarth