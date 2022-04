Stahlbrode

Gabriele Dörner und ihr Mann stecken gerade in der Endphase der Vorbereitungen, um die bevorstehende Saison, die mit dem Osterfest beginnt, einzuläuten. Zum jährlichen Prozedere gehöre dabei die Pflege der Außenanlagen sowie die Inbetriebnahme und Säuberung der Küche für die Zeltgäste, der Sanitäranlagen und der Rezeption. Übers Osterfest sei der Campingplatz von Gabriele Dörner bereits ausgebucht auch für die bevorstehende Saison 2022 gebe es bereits viele Vorbuchungen.

Trotz Corona gute Jahre

Die Pandemie, die besonders in den vergangenen zwei Jahren vielen touristischen Betrieben Probleme bereitete, hat der Platz von Dörner gut überstanden. Weil das Campen ein reines Saisongeschäft sei und das Frühjahr und der Sommer nicht so starke Einschränkungen mit sich brachten, konnte der Betrieb wie gewohnt aufrechterhalten werden. Einzig den Zeltgästen hätte sie aufgrund der Hygienebestimmungen absagen müssen, da diese auf die Nutzung der Küche und Sanitärbereiche angewiesen seien.

Da der Platz begrenzt ist, sei es jedes Jahr wieder eine logistische Herausforderung die Gäste nach den eigenen Wünschen unterzubringen. Insgesamt umfasse der Platz 25 Dauercamper, 20 Stellplätze für Wohnmobile und 75 Zeltplätze. Betrieben wird dieser ausschließlich von Gabriele Dörner und ihrem Mann. Manchmal gäbe es Hilfe von der Familie. Seit nunmehr 20 Jahren betreibe sie den Platz.

Campen für Alt und Jung?

„Die überwiegende Mehrheit meiner Gäste sind jung gebliebene Rentner“, so Dörner. Darunter seien Stammgäste, aber auch immer wieder Neuzugänge, die meist im Folgejahr oder zwei Jahre später wieder einen Platz anfragen. Familien mit Kindern seien seltener ihre Gäste. Dafür jedoch umso öfter Hunde. Vorwiegend seien es Deutsche, die in Stahlbrode campen. Aber auch Gäste aus dem skandinavischen Raum, der Schweiz und Österreich seien vertreten. In der Regel arbeite sie fast ausschließlich mit Vorreservierungen. Aufgrund der wenigen Alternativen zu ihrem Platz, nehme sie gelegentlich jedoch auch Camper auf, die sich auf der Durchreise befinden.

Sauberkeit und Gastfreundschaft

Schaut man sich die Bewertungen des Platzes an, fällt eines sofort auf. Immer wieder loben Gäste, die Sauberkeit und das freundliche Auftreten von Platzinhaberin Gabriele Dörner. Oftmals werde sie von den Gästen gefragt, wie es ihr gelinge, immer so gut gelaunt zu sein, ihre Antwort darauf fällt bescheiden aus. So sei auch sie nicht jeden Tag gut gelaunt, doch dafür können die Gäste nichts und es würde auch die Situation nicht verbessern, wenn man schlecht gelaunt sei oder dies vermitteln würde.

Kaum Alternativen

Bis auf drei Stellplätze an der Mole, die der Gemeinde gehören, gäbe es keine Ausweichmöglichkeiten für Urlauber mit Wohnmobil. Auf diesem Platz dürfe man allerdings nur eine Nacht stehen und auch nicht campen. Das heißt, hier darf lediglich geparkt und geschlafen, nicht jedoch gegrillt oder auf Campingmobiliar verweilt werden. Und so ist es für die meisten Urlauber Glück, wenn sie ohne Reservierung doch noch ein freies Plätzchen bei Gabriele Dörner ergattern können, bevor am 15.10. schließlich die Saison endet.

Von Nancy Steinweller