„Eine Bagatelle“: Das sagen Bewohner zur Cannabis-Plantage in Siemersdorf

Siemersdorf

Ein kleines Dorf mit einer Hand voll Einwohner, ein einsames Haus auf einem Acker und ein Dachgeschoss voll mit Cannabis – die ideale Szenerie für einen Kriminalroman. Tatsächlich ist diese Geschichte nicht erfunden. Am 28. August verhaftete die Polizei einen 34-Jährigen Rostocker, der in einem Einfamilienhaus in Siemersdorf wohnte.

Der Tatverdacht: unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in erheblicher Menge. Auf dem Dachboden des Hauses fanden die Beamten 100 Cannabis-Pflanzen mit ausgeprägtem Blütenstand sowie Vorrichtungen zur Kultivierung der Pflanzen. Die Polizisten hatten die Ermittlungen aufgrund eines Zeugenhinweises aufgenommen.

Bewohner des Dorfes haben nichts mitbekommen

Wer genau diesen gegeben hat, ist unklar. Die Bewohner des Dorfes scheinen von der ganzen Angelegenheit kaum Notiz genommen zu haben. „Möglicherweise haben die Bauarbeiter etwas gesagt“, meint Peggy Vierow.

Laut den Bewohnern von Siemersdorf hat der verhaftete Rostocker in diesem Haus gewohnt. Quelle: Flemming Goldbecher

Die 41-Jährige wohnt mit ihrem Mann und ihren Kindern in direkter Nachbarschaft zum einstigen Haus des Verhafteten, den sowohl sie als auch ihr Mann des Öfteren auf seinem Grundstück sahen. Zudem seien ihnen die Bauarbeiter aufgefallen, die auf dem Grundstück, von dem die Vierows nur etwa hundert Meter Luftlinie trennen, offenbar Wasserleitungen verlegt hätten.

Am meisten verwundert Vierow, dass weder sie noch jemand anderes im Dorf etwas gemerkt habe. „Aber solche Leute sind ja oft sehr unscheinbar.“ Allein zum Wohle ihrer Kinder wäre sie auf jeden Fall zur Polizei gegangen, wenn sie von der Cannabis-Plantage gewusst hätte, sagt sie.

Herbert Dering meint, es herrsche zu viel Aufregung um das Thema Cannabis. Quelle: Flemming Goldbecher

Herbert Dering hingegen hätte die Angelegenheit wohl eher auf sich beruhen lassen. „Das tangiert mich nicht. Ich nehme keine Drogen, aber für mich ist das eine Bagatelle, da hätte ich mich raus gehalten“, so der 63-Jährige. Zumal er ohnehin glaubt, dass zu viel Aufregung beim Thema Cannabis herrsche. „In anderern Ländern ist es schon längst legal und funktioniert und auch bei uns wird es irgendwann kommen“, ist sich Dering sicher.

Rostocker hat zwei bis drei Jahre im Dorf gelebt

Wenn man mit einigen Bewohnern von Siemersdorf über den Fall redet, scheint es, als hätte es etwas derartiges in ihrem Dorf nie gegeben. Keiner habe etwas von der Verhaftung vor über zwei Wochen mitbekommen und nur die wenigsten wüssten, wie der mutmaßlichen Täter überhaupt aussieht. Selbst das Haus in dem er gelebt und seine Pflanzen gezüchtet haben soll, könnten die meisten nicht zweifelsfrei lokalisieren.

Dabei habe der Rostocker, der Meinung einiger Bewohner zufolge, bereits zwei bis drei Jahre dort gelebt. Zu Gesicht bekam man ihn jedoch nur selten. „Ich habe nachts hin und wieder mal Licht im Haus brennen sehen“, sagt Mario Gruse, der als Jäger im Umland tätig ist. Vor dem Haus, um das es sich laut Gruse handelt, habe des Öfteren ein Container gestanden. „Offenbar war er dort öfter baulich aktiv.“

34-Jähriger verbrachte viel Zeit mit Arbeiten am Anwesen

Das bestätigt auch eine Nachbarin, die in Sichtweite des Hauses wohnt. Sie habe sich oft gewundert, dass er offenbar viel Zeit mit Arbeiten am Anwesen verbringe, sich aber augenscheinlich nichts am heruntergekommenen Zustand des Hauses ändere.

Mario Gruse hat öfter Licht brennen sehen im vermeintlichen Haus des Verhafteten. Quelle: Flemming Goldbecher

Eine andere Nachbarin kannte den Mann aus Rostock sogar persönlich. „Er hat sich öfter mal Werkzeug von uns geliehen und mein Mann hat für ihn hin und wieder Reparaturen vorgenommen“, sagt sie. „Aber er wirkte immer ganz normal. Hätten wir etwas geahnt, hätten wir es sofort gemeldet.“

Vom Polizeipräsidium Rostock heißt es derweil, es gebe noch keinen neuen Ermittlungsstand. Im Falle einer Verurteilung hat der Beschuldigte jedoch mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr zu rechnen.

Von Flemming Goldbecher