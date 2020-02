Cap-Markt in Grimmen: Das ist der neue Eröffnungstermin

Grimmen

Die Arbeiten im künftigen Cap-Markt in Grimmen stehen beinahe vor dem Abschluss. Der Lebensmittelmarkt, in dem 50 Prozent der Beschäftigten ein Handicap haben, wird am 27. Februar eröffnet, wie Klaus Schmidt berichtet.

Er ist ehrenamtlicher Geschäftsführer der anima, einer gemeinnützigen Gesellschaft zum Betrieb sozialer Einrichtungen und Dienste aus Malchin. Diese betreibt künftig den Cap-Markt in der Erich-Weinert-Straße im Grimmener Stadtteil Südwest. „Der Termin steht definitiv fest“, betont er nicht ohne Grund.

Verspätete Lieferung von Technik und Einrichtung sorgt für Verzögerung

Ursprünglich sollte der Markt als Nachfolger des Edeka-Marktes, der bereits vor rund einem Jahr geschlossen worden ist, schon Mitte Januar öffnen. „Plus/minus fünf Tage“, hat Schmidt Ende November gesagt. Aus fünf Tagen sind fünf Wochen geworden. „Grund sind längere Lieferzeiten von Technik und Einrichtungsgegenständen“, begründet er.

Mitte Dezember habe er beispielsweise Regale und Kühltechnik bestellt. Nicht eingeplant sei gewesen, dass die Produktionsstätten über Weihnachten und Neujahr Betriebsferien gemacht haben. „Geliefert werden die Regale nun ab dem 12. Februar“, berichtet er. Übrigens aus Tschechien, die Kühltechnik aus Italien: „In Deutschland wird heutzutage ja kaum noch etwas produziert“, sagt Schmidt.

Backwaren des Kandeliner Bäckers im Sortiment

Kritik hat es in den vergangenen Tagen aber auch am Cap-Markt gegeben. Das Gerücht hat die Runde gemacht, dass die Bäckerei Sternback aus Kandelin nicht, wie ursprünglich geplant, ihre frischen Backwaren in dem Markt verkaufen wird. Nur teilweise ist etwas an dem Gerücht dran, wie Klaus Schmidt berichtet.

„Wir werden die Café-Ecke mit Backwarenstand selbst betreiben. Die Bäckerei Sternback, so hoffen wir, wird uns aber beliefern. Derzeit laufen die Gespräche“, berichtet der anima-Geschäftsführer. Reinhard Dragheim, Inhaber von Sternback, habe aber schon signalisiert, dass man sich diesbezüglich einig werde. Einen Namen hat die Backwaren-Ecke übrigens schon. „Cappuccino“ steht bereits an der Wand, wo künftig Brot, Brötchen sowie Kuchen gekauft und auch eine Tasse Kaffee getrunken werden kann.

16 Arbeitsplätze werden geschaffen – die Hälfte davon für Menschen mit Handicap

Seit Mittwoch hat der Cap-Markt ein „Gesicht“, die Außenwerbung ist angebracht worden. Quelle: Anja Krüger

Zwei Arbeitsplätze mehr als zunächst geplant sollen so entstehen – dann 16 an der Zahl. Die Hälfte davon für Menschen mit Handicap – Frauen und Männer, die es auf dem Arbeitsmarkt schwer haben, wie Schmidt sie lieber bezeichnet.

„Sieben Mitarbeiter, jene, die es nicht so schwer auf dem Arbeitsmarkt haben, haben wir schon eingestellt“, berichtet er. Die Angestellten mit Beeinträchtigung würden zunächst ein Praktikum absolvieren und dann ab Anfang März eingestellt werden.

850 000-Euro-Projekt mit viel Unterstützung finanziert

Schmidt fiebert, wohl genauso wie viele Einwohner des Grimmener Stadtteils Südwest, der Eröffnung entgegen. Nicht zuletzt auch, weil eine nicht unerhebliche Summe an Geld drinsteckt. Insgesamt rund 850 000 Euro – inklusive erster Warenausstattung, die bereits bestellt ist. Mit 200 000 Euro beteilige sich die Wohnungsbaugesellschaft GWG an der Umsetzung des Projektes, wie Schmidt Ende November berichtet hat. Die größte Summe hat anima der Aktion Mensch zu verdanken. Immerhin 300 000 Euro steuert der gemeinnützige Verein bei.

„Der zweitgrößte Brocken mit 210 000 Euro kommt vom Lagus (Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern; Anm. d. Red.)“, zählte Schmidt seinerzeit auf. Und auch Vorpommerns Staatssekretär Patrick Dahlemann habe er von dem Projekt überzeugen können. 40 000 Euro fließen aus dem Vorpommern-Fonds in den Cap-Markt in Grimmen. Den unterm Strich noch „fehlenden“ Betrag finanziert anima über ein Gesellschafterdarlehen.

Mehr zum Thema:

Lidl plant neuen Einkaufsmarkt in Grimmen: Was wird aus dem alten?

Nach zweijähriger Bauphase: Grimmener strömen in Aldi-Markt

Kaufhaus Stolz in Grimmen schließt: Nun bestimmen die Kunden den Preis

Von Anja Krüger