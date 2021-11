Grimmen

Ohne negativ bescheinigten Coronatest geht kaum noch etwas. Mit 2Gplus- Regelungen auch für Geimpfte nicht. Entsprechend groß ist der Run auf die Tests. Doch wo kann man sich in der Region überhaupt testen lassen?

Vor der Grimmener Ratsapotheke wird mit einem Schild für Coronatest geworben. Doch Werbung brauchen die Apotheken in Grimmen nicht mehr. „Die Leute stehen Schlange, wir können eigentlich niemand mehr annehmen“, sagt Jakob Kunkel, Apotheker in der Einrichtung in der Grimmener Innenstadt. Bis zum späten Donnerstagvormittag hatte es noch Kapazitäten in der Einrichtung gegeben, es wurde noch niemand wieder weggeschickt. Jetzt seien die Kapazitäten jedoch ausgereizt.

Ratsapotheke in der Altstadt

In der Ratsapotheke in der Grimmener Innenstadt ist ein Antigen-Schnelltest normalerweise nach Anmeldung unter Telefon 038326/2390 von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 9 Uhr sowie 15 bis 16 Uhr möglich. An den Sonnabenden kann man sich außerdem in der Zeit von 8 bis 9 Uhr, ebenfalls nach Anmeldung, auf Corona testen lassen.

Es gebe noch einige Selbsttests, aber auch davon keinen ausreichenden Vorrat für die nächsten Wochen. „Natürlich bestellen wir regelmäßig nach, wollen dabei jedoch auch die Preise im Auge behalten“, sagt der Apotheker. Und in den meisten Fällen würden die Selbsttests ja sowie nicht ausreichen, zur eigenen Testung und Sicherheit seien sie aber weiter nachgefragt.

„Für die bescheinigten Tests verweisen wir jetzt beispielsweise auf die Testzentren in Greifswald und Stralsund, auch, wenn jemand am Sonntag einen Test benötigt. Und auf andere Apotheken“, informiert Jakob Kunkel.

Apotheke am Mühlentor

Es gibt in Grimmen jedoch nur eine weitere Einrichtung – die Apotheke am Mühlentor, die diesen Service anbietet. Denn die Rosenapotheke im Stadtteil Südwest bietet zwar Selbsttests an und hat davon auch noch einige vorrätig, Bescheinigungen über negative Testergebnisse bekommt man dort jedoch nicht. Und auch ein Testzentrum ist in der Trebelstadt nicht mehr geöffnet.

In der Apotheke am Mühlentor gibt’s den Beleg für einen negativen Coronatest eigentlich nach Terminvereinbarung unter 038326 / 45 54 40 von Montag bis Samstag. Scheinbar aufgrund der hohen Nachfrage braucht man beim Telefonieren aber Geduld.

Pflegedienst Beeskow

Beim Pflegedienst Beeskow in Abtshagen ist der Testnachweis zu bekommen. „Aber der Andrang ist groß, meine Mitarbeiter haben alle Hände voll damit zu tun und müssen schauen, wie die anderen Arbeiten außerdem zu erledigen sind“, sagt Frederic Beeskow. Das Testen ist dort in Abtshagen, im Amtsweg 12, von Montag bis Freitag von 7 bis 14.30 ohne vorherige Anmeldung möglich.

Laut aktuellen Corona-Regelungen müssen Geimpfte und Genesende Personen einen tagesaktuellen Test vorlegen, um Einrichtungen wie Gastronomie, Veranstaltungen und Feiern, Messen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Erwachsenensport, touristische Betriebe, körpernahe Dienstleistungen, ausgenommen Friseure, zu nutzen. Von der 2Gplus-Regel ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und Kinder zwischen sieben und elf Jahren, wenn sie einen aktuellen Test haben.

Von Almut Jaekel