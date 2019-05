Grimmen

Jeden Morgen stockt der Verkehr in der Grimmener Straße „Zum Rodelberg“. Eltern bringen ihre Schützlinge zur Grundschule „Dr, Theodor Neubauer“ oder in eine der beiden Kitas in der Straße: „Spatzennest“ und „Findikus“. Rund 350 Kinder werden in den drei Einrichtungen betreut beziehungsweise beschult. Eltern beklagen zudem, dass in der Straße – hauptsächlich ab Einmündung Leningrader Straße bis zur Schule – Autos oft zu schnell unterwegs sind.

Das Thema ist nicht neu. Bereits im November des vergangenen Jahres beantragte die städtische Linksfraktion, dass die Stadtvertretung die Verwaltung beauftragen möge, verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Straße zu prüfen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tempo-30-Zone, Einengungen und Schilder: „Mehr können wir fast nicht tun.“

Auf Nachfrage von Armin Latendorf (Linke) auf der jüngsten Stadtvertretersitzung informierte Stadtrat Roland Wildgans nun vom Ergebnis der Prüfung. „Vorweg: Die Straße Zum Rodelberg ist wohl eine der Grimmener Straßen mit den meisten verkehrsberuhigenden Maßnahmen – mit gleich mehreren Einengungen auf kürzester Strecke“, sagte er. „Mehr können wir fast nicht tun“, fügt er hinzu. Eine Aufpolsterung, wie die quer über die Straße verlaufenden Erhebungen genannt werden, sei erst auf Höhe der Kita „Spatzennest“ möglich, berichtete er weiter. Zudem habe das Schwerstbehindertenheim, das sich ebenfalls in der Straße befindet, Bedenken geäußert. „Wegen der Liegendtransporte“, begründete der Stadtrat.

Um so ärgerlicher sind überhöhte Geschwindigkeit sowie wildes Halten und Parken, da es durch die Eltern der Kita- und Schulkinder verursacht wird. Sowohl Stadtrat Wildgans als auch Birgit Mietzner als Schulleiterin der Neubauer-Grundschule und Stadtvertreterin betonen das. „Wir als Schule weisen die Eltern bei den Elternversammlungen immer wieder darauf hin, dass sie ihr Kind auch auf dem Parkplatz der Sporthalle absetzen können“, berichtet die Schulleiterin. „Wir können nur an die Vernunft der Eltern appellieren. Auch im eigenen Interesse, denn sie gefährden auch ihre eigenen Kinder“, sagte Wildgans.

Marco Jahns, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, warf den Vorschlag in die Runde, einen sogenannten Verkehrssmiley aufzustellen, der die Kraftfahrer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde erinnern soll.

Falschparken: Polizei sieht vor Kita einen Schwerpunkt

Das könnte zwar gegen das zu schnelle Fahren helfen – zumindest sehen das Marco Jahns und auch Stadtrat Wildgans so – aber gegen das wilde Halten und Parken vor Grundschule und Kita „Spatzennest“ wohl eher nicht. Und gerade vor der Kita sehen die Beamten des Grimmener Polizeireviers einen Schwerpunkt hinsichtlich des Falschparkens, wie Michael Graumann, Schichtleiter im Polizeirevier Grimmen, auf Nachfrage mitteilt. Zuständig für den sogenannten ruhenden Verkehr, also haltende und parkende Fahrzeuge, aber sei das Ordnungsamt der Stadt zu dessen Dienstzeiten. „Generell darf in Tempo-30-Zonen nur auf ausgewiesenen Parkflächen geparkt werden“, informiert der Polizist. Und Parken im Sinne des Gesetzes sei bereits, wenn der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verlässt, um das Kind in die Kita zu bringen.

Zu den mutmaßlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen sagt er: „Bekommen wir Hinweise zu Raserei in der Straße reagieren wir.“

Anja Krüger