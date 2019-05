Lubmin

Für Christian Wendler waren die zweimal 2,5 Kilometer Laufen und zwischendurch 15 Kilometer Radfahren beim 27. Vorpommern Duathlon in Lubmin am Sonnabend eher Sprint- als Ausdauerstrecke. „Bei solchen Distanzen geht’s um Geschwindigkeit“, behauptet der Grimmener Athlet. Und die hatte er drauf. In 47:26 Minuten gewann Wendler mit 37 Sekunden Vorsprung auf den Greifswalder Christoph Krumbeck die kürzeste Distanz des Lubminer Traditionswettkampfs. „Gut war’s. Ich bin sehr zufrieden mit der Zeit“, lautete das Fazit von Wendler.

Der 35-Jährige lief und fuhr schon 2018 mit, doch erstmals ging es für ihn auf die „Sprintstrecke“. „Ich hatte mir die Zeiten aus dem vergangenen Jahr angesehen und gedacht: Wenn es gut läuft, bist du vorn dabei“, sagt Wendler und nennt noch einen Grund: „Außerdem hatte meine Frau an dem Tag Geburtstag, da konnte ich nicht so lange wegbleiben.“ Der lange Kanten (10-60-10 km) soll irgendwann in Angriff genommen werden.

Den entschieden Markus Liebelt ( TG TriZack Rostock, 2:41:05) und Anja Wittwer (TriSport Schwerin, 3:16:20) für sich. „Ich hatte mich ziemlich spontan entschieden, hier teilzunehmen, bin erst am Samstag aus Österreich zurückgekommen. Umso schöner ist es, trotz des Stresses hier zu gewinnen“, sagte Liebelt. „Das war eine super Strecke.“ Dem schloss sich Wendler an: „Es hat alles gepasst: super Veranstaltung, top organisiert und super Wetter.“

Die Mitteldistanz (5-30-5 km), über die auch die neuen Landesmeister von MV ermitteln wurden, gewannen Alexander Au (HSG Uni Greifswald, 1:22:30) und Marie Hauer ( TG TriZack Rostock, 1:32:39). Bei den Frauen absolvierte die Greifswalder Nachwuchsathletin Lisa Wetzel von der veranstaltenden HSG Uni (1:00:01 Stunden) die kurze Strecke am schnellsten. „Ich konnte mich nicht so gut vorbereiten, daher macht mich dieser Sieg besonders stolz, auch weil es zeitweise schwer ging“, freute sich die A-Juniorin.

148 Sportler waren insgesamt in Lubmin am Start. Damit wurde der Teilnehmerrekord vom vergangenen Jahr (170) verpasst. „Es ist die zweitbeste Teilnehmerzahl von allen bisherigen Duathlons – und das, obwohl parallel viele Veranstaltungen in MV und anderen Bundesländern an diesem Wochenende stattgefunden hatten“, sagte Jürgen Kühne, einer der beiden Hauptorganisatoren von der HSG Uni Greifswald. „Wir hatten aber auch zahlreiche Zuschauer an der Strecke und im Start-Ziel-Bereich – mehr als in den Jahren zuvor.“

Dabei mussten die Schaulustigen allerdings auf Top-Sportler Andreas Raelert verzichten. Der Rostocker „ Ironman“, der 2018 noch dabei war, hatte seine Teilnahme für Lubmin in diesem Jahr noch kurzfristig abgesagt.

Für Christian Wendler kein Problem, er misst sich Mitte Juli mit internationalen Größen. Dann nimmt der Grimmener beim Hamburger Ironman teil. „Das ist ein absolutes Highlight“, freut sich der Triathlet schon jetzt. Einen Monat vorher stimmt er sich beim O-See-Thriathlon im niedersächsischen Uelzen mit 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen auf die doppelt Schwimm- und Laufdistanz in Hamburg ein. Seit zwei Jahren trainiert der 35-Jährige intensiver für Triathlon. Vorher war er jahrelang Handball-Spieler und Trainer beim HSV Grimmen.

Horst Schreiber und Ralf Edelstein