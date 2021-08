Claudia Müller (Grüne) will Jobs in innovativen Branchen schaffen

Stralsund

Sie kämpft für die Interessen ihrer Partei in Berlin schon länger: Claudia Müller. Die 40-Jährige tritt im Wahlkreis 15 für die Grünen nicht nur als Direktkandidatin an, sondern ist auch die Spitzenkandidatin auf der Landesliste. Die gebürtige Rostockerin, die an der Stralsunder Hochschule (HOST) von 2002 bis 2007 Baltic Management studiert hat, ist in der politischen Szene der Hansestadt ein bekanntes Gesicht. Hier begann vor knapp zehn Jahren ihre politische Karriere.

Damals übernahm sie als Elternzeitvertretung die Geschäftsführung der Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft. Seit 2017 sitzt sie nun als einzige Abgeordnete aus MV für die Grünen im Deutschen Bundestag. Dort ist sie unter anderem Sprecherin für maritime Wirtschaft. „In der Opposition hat man es nicht leicht“, guckt sie zurück. „Dennoch ist es uns gelungen, dass nun auch Regionen außerhalb der Metropolen in den Blick genommen werden.“ Für den Nordosten sei dies besonders wichtig. „Die Bundespolitik muss auch erkennen, dass man von Menschen, die im Osten aufgewachsen, viel lernen kann. Mit der Wende haben viele Transformationserfahrungen gemacht, die teils auch schmerzhaft waren. Nun befinden wir uns wieder in einer Transformationsphase – und sollten das Wissen nutzen.“

Müller erwartet in ihrem Wahlkreis einen spannenden Kampf

Müller selbst lebt in der Region. „Wir haben uns immer weiter verkleinert“, scherzt sie, wenn sie über ihr Dorf bei Barth spricht. Im Kreis kennt sie sich bestens aus. Schon als Schülerin arbeitete sie als freiberufliche Reiseleiterin. Parallel zum Studium wurde dies später zum Vollzeitjob. „Ich habe viele englischsprachige Exkursionen angeboten“, sagt sie. „Von Lübeck bis Rügen und nach Berlin.“ Teilweise betreute sie sehr spezielle Kunden. So klärte sie eine thailändische Delegation über das deutsche Gesundheitssystem auf.

Müller erwartet in ihrem Wahlkreis einen spannenden Kampf. „Er wird eine Zäsur für die ganze Bundesrepublik“, sagt sie. „Ohne Amtsinhaberin wird es eine andere Dynamik geben und einen echten Wettstreit.“ Sie setzt dabei auf die besten Ideen. Sie selbst will Vorpommern wirtschaftlich zukunftsfähig machen und setzt dabei auf die Expertise bei erneuerbaren Energien und will Vorpommern „zur Wasserstoffregion Nummer 1“ machen. „Wir haben viel Know-how in der Region. Dieses sollten wir fördern und innovative Firmen unterstützen“, sagt sie. Auch die Stralsunder Werft will sie erhalten. „Für den Standort brauchen wir aber eine Zukunft unabhängig vom Genting-Konzern“, so Müller.

Von Kay Steinke