In der Kapelle in Willerswalde findet am Montag (24.6.) um 19.30 Uhr die öffentliche Generalprobe für das Stück „Der Keller der alten Damen“ statt.

In Franzburg spielt die Laientheatergruppe Comedia povre das Stück am 26. Juni 19 Uhr im „Wohnhaus Schauseil“ auf.

Die „alte Bäckerei“ in Grimmen ist Aufführungsort am 8. Juli um 19 Uhr.

In der Kirche in Reinkenhagen ist Comedia povre am 24. Juli um 19 Uhr zu Gast.

Erneut in der Kapelle in Willerswalde gibt es eine Aufführung am 27. August um 19 Uhr.

In die Kapelle in Kaschow wird am 30. August um 19 Uhr eingeladen.