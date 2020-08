Corona: Arbeitslose können sich in Vorpommern-Rügen online ausweisen

Grimmen

Wer sich in Vorpommern-Rügen während der Corona-Pandemie bisher arbeitslos melden musste, konnte dies telefonisch oder online erledigen. Auch für die dafür notwendige Identifikationsprüfung braucht das Arbeitsamt nicht aufgesucht werden. Betroffene können sich online ausweisen, teilt die Agentur für Arbeit Stralsund mit. Sie bietet dafür ein elektronisches Verfahren an, das den Gang zum Arbeitsamt erspart. Mit dem sogenannten Selfie-Ident-Verfahren kann die Identifikationsprüfung online per Handy oder Tablet vorgenommen werden.

Mehr als 500 Betroffene haben Verfahren schon genutzt

„Mehr als 500 Kundinnen und Kunden im Landkreis Vorpommern-Rügen haben dies bereits genutzt und sich den zusätzlichen Weg in die Arbeitsagentur gespart“, sagt Dirk Hausweiler, operativer Geschäftsführer der Arbeitsagentur Stralsund. Normalerweise ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass man sich persönlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit arbeitslos melden muss, um den Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend zu machen.

In der Zeit der Corona-Pandemie wurde diese persönliche Meldepflicht jedoch ausgesetzt. Sie ist ausnahmsweise auch telefonisch oder online möglich. Wie Hausweiler informiert, ist dafür auch eine Identitätsprüfung erforderlich, die von bisher Betroffenen unbedingt nachgeholt werden muss. „Über das sogenannte Selfie-Ident-Verfahren kann diese Prüfung ganz bequem und rund um die Uhr von zu Hause erledigt werden - ohne lange Anfahrtswege. Gerade in einem so großen Landkreis wie Vorpommern-Rügen ist das für viele eine komfortable Lösung“, unterstreicht er.

Zugang wird QR-Code

Für die Online-Identifizierung werden ein App-fähiges Gerät mit Kamera (Smartphone, Tablet), eine stabile Internetverbindung und ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mit holographischem Merkmal gebraucht. Der Zugang zum Selfie-Ident-Verfahren erfolgt über einen QR-Code, den Nutzer automatisch mit einem Schreiben der Arbeitsagentur erhalten. Dieser QR-Code leitet sie auf die Seiten des Partnerunternehmens Nect GmbH weiter. Personenbezogenen Daten sind dabei streng geschützt. Weitere Informationen über das Verfahren gibt es im Internet unter www.arbeitsagentur.de/selfie-ident.

Persönliche Gespräche nur mit Termin

„Die telefonische Beratung und auch unsere eService-Angebote sichern die Erreichbarkeit der Agentur auch in den schwierigen Zeiten der Kontaktbeschränkungen. Diese Situation wird uns auch noch einige Zeit begleiten“, sagt Dirk Hausweiler. Der Publikumsverkehr solle weiterhin auf ein Minimum beschränkt werden. „Persönliche Kontakte in unseren Dienststellen sind nur im Einzelfall nach vorheriger telefonischer Terminabstimmung möglich.“ Die Agentur für Arbeit ist telefonisch unter der regionalen Hotline 03831 / 25 91 10 oder unter der kostenlosen zentralen Servicenummer 0800 / 455 55 00 zu erreichen.

