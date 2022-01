Grimmen

Die Nachwehen der Corona-Demo am Montag beschäftigen weiterhin die Menschen in Grimmen. Im Laufe des Abends kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Zwar hatte es erstmals eine angemeldete Versammlung in Grimmen gegeben. Die war aber unmittelbar vor Beginn durch den Leiter der Versammlung „aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl“ für beendet erklärt worden. Zeitgleich wurde durch die Polizei eine Menschenansammlung vor dem rund 400 Meter entfernten Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ festgestellt – die aber nicht angemeldet war.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst für die Ereignisse chronologisch zusammen. Neben der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Stralsund äußerten sich nun erstmals auch Teilnehmer des – wie sie es titulieren – Montagsspazierganges durch Grimmen.

Zur Chronologie der Ereignisse

Montagabend um 17.20 Uhr zeigt die Polizei vor dem Grimmener Ärztehaus in der Carl-von-Ossietzky-Straße Präsenz. Schätzungsweise 30 Beamte sind vor Ort. Ihnen gegenüber stehen kaum ein Dutzend Menschen einer angemeldeten Versammlung. Schnell wird klar, dass dies anscheinend nicht der Ausgangspunkt der inzwischen fünften montägigen Demonstration sein wird. Wie von der Polizei zu erfahren ist, informierte der Versammlungsleiter die Einsatzkräfte vor Ort gegen 17.30 Uhr darüber, dass er die angemeldete Versammlung aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl sofort für beendet erklärt.

Um 17.31 Uhr haben sich vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ rund 80 Personen versammelt. Als die – vom Ärztehaus abgezogenen – Beamten am Veranstaltungsgebäude eintreffen, setzt sich die Menschenmenge in Bewegung. Die Polizei reagiert. Als sich die ersten Personen auf Höhe der katholische Kirche befinden, werden sie von Polizisten in Vollmontur eingeholt. Um 17.33 Uhr versuchen die Demonstranten in die Lindenstraße – welche sich rund 100 Metern entfernt vom Eingang des Stadtkulturhauses befindet – einzubiegen. Dort werden sie von Einsatzkräften am Weitergehen gehindert. Die Menschenmenge weicht aus und setzt den Weg in Richtung Ampelkreuzung in der Friedrichstraße fort. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es am späten Montagabend: „Die nicht angemeldete Versammlung bestand zu diesem Zeitpunkt aus rund 80 Personen. Darunter befand sich eine Gruppe von 47 Personen, die augenscheinlich teilweise der gewaltbereiten Fußball-Fanszene zuzuordnen sind.“

Als sich die Gruppe – welche um 17.41 Uhr plötzlich auf rund 200 Menschen angewachsen war – in der Friedrichstraße befand, wird es unruhig. Die Polizei schildert die Situation wie folgt: „Es wurde sich den Anweisungen der Polizeikräfte widersetzt und die Beamten wurden durch Herumstoßen und Schläge angriffen.“ Daraufhin muss ein Demonstrant von Polizisten auf dem Boden fixiert werden. „Die gewalttätige Personengruppe wurde anschließend von den übrigen Versammlungsteilnehmern separiert“, heißt es weiter.

Um 17.44 Uhr wird die Friedrichstraße – im Bereich zwischen Ampelkreuzung und Zufahrt zum Rewe-Markt voll gesperrt. Die isolierte Menschenmenge befindet sich – umstellt von Beamten – vor dem Eingang der dortigen Spielothek.

Rund 120 Personen konnten ihren Protestmarsch fortführen. Auf dem Marktplatz wurde beispielsweise gesungen. Quelle: Raik Mielke

Rund 120 Personen setzen derweilen ihren Protestmarsch durch die Stadt fort. Um 17.56 Uhr erreichen sie den Marktplatz. Im Zentrum der Stadt gibt es eine Lautsprecherdurchsage der Polizei. Es heißt: „Ihre Demonstration kann nun weitergeführt werden.“

Angespannt bleibt die Situation derweilen in der Friedrichstraße. Um 18.10 Uhr führen die Beamten die isolierten Personen einzeln zu den Polizeifahrzeugen. Wie die Pressestelle anschließend kommuniziert, wurden so die Personalien aufgenommen und Platzverweise erteilt. „Gegen diese Personen wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahreneingeleitet und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen dieCorona Landesverordnung aufgenommen“, heißt es.

Gegen 19.15 Uhr kann der Einsatz beendet werden.

Welche Gründe führten zum Eingreifen der Polizei?

Zum einen handelte es sich um eine nicht angemeldete Versammlung. Zum anderen wurde sich gegen die Anweisungen der Polizei widersetzt und die Beamten laut Information der Pressestelle körperlich angegriffen. Auf Seiten der Polizei wurden hierbei ein Polizist und eine Polizistin leicht verletzt – sie blieben aber dienstfähig.

Was sagen die Demonstranten?

Wie Teilnehmer Björn Wodzich berichtet, entschlossen sich die meisten – wie sie sich nennen „Montags-Spaziergänger“ – der angemeldeten Versammlung vor dem Ärztehaus fernzubleiben. Sie wollten mit dem Versammlungsleiter nichts zu tun haben.

Darum wurde kurzerhand der Weg entlang des Kulturhauses gewählt. „Wir haben dann die Polizeiwagen gesehen, die zum Kulturhaus abgezogen wurden und sind losgegangen, um einer Konfrontation aus dem Wege zu gehen“, sagt Teilnehmer Bernd Bunkowski. „Dass die Beamten dann in voller Montur an uns vorbeigerannt sind, war angsteinflößend“, beschreibt Wodzich. „Wir wollten keinen Zusammenstoß mit der Polizei und sind erneut ausgewichen“, betont er. Wie Teilnehmer Andy Arndt bemängelt, gab es zu keiner Zeit Durchsagen, dass man stehen bleiben soll. „Wir wollten keine Konfrontation mit der Polizei. Diese begegnete uns aber sofort mit Helm, am Körper getragenen Schlagstöcken und Pfefferspray in der Hand.“

„In der Friedrichstraße wurde uns dann erneut der Weg in Richtung Innenstadt versperrt, so dass wir zurück in Richtung Kreuzung gegangen sind“, beschreibt Bernd Bunkowski und sagt: „Dort wurden dann der Kopf der Gruppe – rund 40 Personen – wie Tiere eingekesselt. Es waren viele Frauen dabei, sogar ein Kinderwagen.“ Wie Wodzich weiter erklärt, gab es abgesehen von einiger Diskussion keine körperliche Gegenwehr. „Wir sind ruhig geblieben, weil viele auch Angst hatten. Zudem gab es eine Durchsage, dass wir – wenn wir ruhig bleiben – in Kürze weitergehen dürfen.“

Nicht nachvollziehbar ist für die isolierten Personen, warum man diese Gruppe nachträglich als Fußball-Hooligans bezeichnet. „Der Großteil der Leute hat mit Fußball oder Gewalt absolut nichts am Hut“, sagt Andy Arndt.

Die Gruppe wünscht sich nun einen „runden Tisch“ mit Vertretern der Polizei, der Stadt Grimmen und der Presse. „Wir wollen ganz klar wissen, wie wir unseren Protest gegen die geltenden Corona-Regeln friedlich zum Ausdruck bringen können. Wir sind gegen die Maskenpflicht, das Impfen von Kindern und dauerhafte Einschränkungen im Nachwuchssport“, erklärt Wodzich.

Von Raik Mielke