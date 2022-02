Das Vorgehen in der Corona-Pandemie bleibt umstritten. Am Montag sind allein in Rostock fünf Demonstrationen geplant. Aber auch in Wismar, Stralsund, Grimmen, Ribnitz-Damgarten, Greifswald und auf der Insel Rügen wollen wieder Menschen auf die Straße gehen. OZ-Reporter berichten hier jetzt live.