Grimmen

Die Hausärzte in Grimmen und Umgebung haben mit den Impfungen gegen Corona begonnen. Nach Lieferverzögerungen des Impfstoffes schreiten auch das Ehepaar Kümmel und Kathrin Schulze in der Gemeinschaftspraxis in Grimmen zur Tat. Schnell wurden Patienten nach Priorisierung benachrichtigt und koordiniert.

Doch die Lieferung des Impfstoffes sei noch nicht gewährleistet. „Vorerst bestellen wir den Impfstoff in der Apotheke und zwei Tage später erfahren wir, wie viel geliefert wird. Wir könnten sonst auch mehr impfen“, erklärt Kümmel. „Wenn genügend Impfstoff da ist und sich die Impfungen in den Praxisalltag integriert haben, wird es auch kein Mehraufwand mehr sein“, so Kümmel weiter.

Das entspricht auch der Meinung von Silke Oster. Auch die Hausärztin mit Praxis in Reinkenhagen soll in ihrem Eifer gebremst werden. „Wir haben nächste Woche definitiv nicht so viel Impfstoff, wie wir bräuchten“, erzählt Oster. „Es ist eine erhebliche Mehrbelastung, aber mit genügend Impfstoff ist das machbar“, so Oster weiter. Die Hausärztin hat in ihrer Praxis eine extra Sprechstunde eingeplant. Ad hoc konnte es auch schnell losgehen, nun wird der Betrieb ins Stocken kommen.

„Ich möchte mehr impfen. Ich hätte auch kein Problem damit, drei Wochen durchzuimpfen, aber ohne den Impfstoff geht das nicht“, sagt die Ärztin. Nach der Priorisierungsliste könne nicht jeder Patient direkt an der Reihe sein. „Viele würden sich gerne von mir impfen lassen. Durch die Engpässe kann sich auch Unmut bei den Patienten entwickeln. Aber wir müssen nun mal bemessen arbeiten“, erklärt Oster. Die Ärztin versteht, dass sich die Patienten lieber beim Hausarzt impfen lassen wollen, nur können nicht alle auf einmal.

„Das ist auch eine Vertrauenssache“

Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis haben die Impfungen mit bettlägerigen und schwer vorerkrankten Patienten begonnen. „Viele über achtzig wurden schon geimpft und wir raten, bereits festgelegte Termine im Impfzentrum auch wahrzunehmen. Dann ist wieder einer mehr geschützt“, sagt Petra Kümmel. „Patienten haben gewartet mit dem Termin, weil sie sich lieber von ihrem Hausarzt impfen lassen wollten. Das ist auch eine Vertrauenssache und sonst impfen wir auch“, so Kümmel weiter. Die Aufklärung und Information durch den bekannten Arzt, den die Patienten sonst auch aufsuchen, soll weniger Bedenken oder Zögern bei den Patienten auslösen. „Man darf nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber es schützt und minimiert das Risiko“, sagt die Ärztin.

Petra Kümmel kommt kurz vor dem zweiten Impfzeitraum von einem Hausbesuch. Der Patient ist bettlägerig und wurde deshalb beim Hausbesuch geimpft. „Und die Impfdosen müssen zeitnah verabreicht werden, deshalb haben wir vorerst die Zeitfenster verplant. Die sechs Stunden Haltbarkeit muss ausgenutzt werden“, erklärt die Hausärztin. Über der Praxis wurde ein separater Raum dafür hergerichtet, wo die bestellten Patienten geimpft und für die anschließende Dauer der Nachsorge und Beobachtung verweilen können. Schwester Simone betreut die Organisation und Impfung. „Wir haben eine Schwester für Planung und Koordination abgestellt. Der Zeitaufwand für die telefonische Benachrichtigung und die Bearbeitung der Dokumentationsbögen ist nicht unerheblich“, weiß Kümmel.

Beim Hausbesuch schnell mitgepikst

Auch Else Schulz kriegt ihre Impfung von Hausarzt Andreas Kümmel in den heimischen vier Wänden. Die 94-Jährige, die sonst auf die Hilfe ihres Neffen angewiesen ist, hatte im vergangenen Jahr einen schweren Unfall und freut sich über die Gelegenheit, von ihrem Hausarzt geimpft werden zu können. „Ich bin sehr froh, dass der Doktor hergekommen ist. Es ist eine aufregende Zeit, aber jetzt fühle ich mich etwas besser. Da werden ja alle durchmüssen“, sagt Schulz. Der Hausarzt informiert die Patientin über den Impfstoff und das Prozedere. Nach der Impfung kann es zu leichten Kopfschmerzen und grippeähnlichen Symptomen kommen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber das macht der Patientin keine Angst. „Ich habe schon so viel erlebt und ich möchte auch noch ein bisschen leben. Das ist alles so aufregend heute Morgen, aber dann ist man damit durch“, erklärt Schulz. Andreas Kümmel untersucht seine Patientin in regelmäßigen Abständen bei Hausbesuchen. „Da kann ich die Dame auch im gleichen Umfeld impfen“, so Kümmel. Auch die zweite Impfung wird sie bald im heimischen Wohnzimmer von ihrem Hausarzt bekommen.

Von Christin Assmann