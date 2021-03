Stralsund

„Es geht. Man muss nur auf seinen Lohn verzichten.“ So bitter dieser Satz auch klingen mag: Wenn Matthias Steffen beschreibt, wie er als selbstständiger Taxifahrer in Stralsund bisher durch die Corona-Krise gekommen ist, schwingt darin kein Sarkasmus mit. Er freut sich eher darüber, dass er mit den deutlich reduzierten Einnahmen seinen Wagen wenigstens kostendeckend betreiben kann. „Ich muss keine Schulden aufbauen.“

Von der Corona- und Wirtschaftskrise sind Taxifahrer besonders hart betroffen: öffentliche Veranstaltungen und private Feiern – nicht erlaubt. Clubs und Gaststätten – geschlossen. Tourismus – verboten. „Hier kommt nicht ein Koffer an“, sagt Matthias Steffen, für den zwei Stunden Wartezeit vor dem Stralsunder Bahnhof keine Seltenheit sind.

Von zwölf Wagen war nur noch einer unterwegs

Schülerfahrten sorgten für Einnahmen, allerdings war in den vergangenen Monaten auch nur die Notbetreuung möglich. Bei Krankenfahrten habe es ebenfalls Einbußen gegeben. Seit zwei Jahrzehnten ist der 43-Jährige im Geschäft. So eine Phase wie jetzt hat er noch nicht erlebt. Trotzdem ist Steffen finanziell im grünen Bereich, Kreditraten belasten ihn nicht. „Wenn ich will, kann ich mein Auto morgen abmelden und das war’s dann.“

Taxen vorübergehend stillzulegen ist für Unternehmen mit mehr Fahrzeugen tatsächlich notwendig geworden, um Kosten zu sparen. „Wir haben zwölf Wagen“, sagt Torsten Passehl, Chef der größten Stralsunder Taxi-Firma Hansa Funk. „Zwischenzeitlich waren wir nur noch mit einem oder zwei unterwegs.“ Seine Frau Anja, die den Betrieb leitet, beziffert den Umsatzrückgang im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 75 Prozent.

„Zwischen 16 und 6 Uhr ist gar nichts los“

Nun sind zwar wieder alle Fahrzeuge unterwegs, aber nur für Schülerfahrten am Morgen. Danach stehen sie die meiste Zeit, sagt Torsten Passehl. „Zwischen 16 und 6 Uhr ist gar nichts mehr los.“ Seine 20 Beschäftigten schicke er Reihe um in Kurzarbeit, so dass jeder mal dran ist. „Wir müssen dafür in Vorkasse gehen.“ Erst vor wenigen Tagen kam das Geld vom Staat für den Dezember.

Kurzarbeit ist zudem das Einzige, das der Firma helfe. „Wir gehören zwar zum öffentlichen Nahverkehr und haben auch eine gesetzliche Betriebspflicht. Aber wir bekommen keine Förderung“, bemängelt der Chef. Zwar mache die Arbeit noch Spaß, unter diesen Bedingungen ist das Geschäft aber „eine stressige, harte Angelegenheit“.

Was gilt? Fahrgäste sind verunsichert

Auch Marco Haß, Taxiunternehmer in Ribnitz-Damgarten und Stralsund, hat in beiden Orten je zwei Autos bei der Versicherung als „ruhend“ gemeldet. „Das Nachtgeschäft gab es schon vor Corona in Stralsund kaum noch“, berichtet er. „Im Ribnitzer Raum war das anders, weil wenig Busse unterwegs sind. Von daher ist uns in dem Bereich noch mehr weggefallen als in Stralsund.“ Er hat zudem beobachtet, dass die Kunden verunsichert sind. Manch einer frage sich, ob er überhaupt noch Taxi fahren dürfe.

Müssen Taxifahrer Maske tragen? Müssen Fahrgäste im Taxi eine Maske tragen? Ja. Dies gilt seit Einführung der Maskenpflicht im April 2020. Zudem ist seit der Verschärfung in diesem Januar auch im Taxi eine medizinische Maske erforderlich. Müssen Taxifahrer eine Maske tragen? Ja. Sie können davon befreit werden, wenn eine Trennscheibe im Wagen zur Rückbank vorhanden ist. Da Taxifahrer als „Beschäftigte mit Kundenkontakt“ gelten, ist ihre Situation vergleichbar mit der von Kassierern im Supermarkt, die ebenfalls keine Maske tragen müssen, wenn sie hinter einer geeigneten Schutzvorrichtung sitzen. Sind Trennscheiben im Taxi vorgeschrieben? Nein. Einige Unternehmen haben sie trotzdem nachgerüstet. Muss ich im Taxi meine Kontaktdaten hinterlassen? Nein. Sollte sich nach der Fahrt herausstellen, dass eine Corona-Infektion vorlag, gilt der Taxifahrer als Kontaktperson. Das Gesundheitsamt muss über die Fahrt informiert werden, so dass der Fahrer ermittelt werden kann. Bei telefonischem Bestellen eines Taxis werden in der Regel Namen und Telefonnummern gespeichert.

Dass nachts nur noch wenig los ist, hat auch Torsten Koch, Fahrer bei Taxi Jahnke in Greifswald, festgestellt. Feiernde Studenten, die aus den Kneipen nach Hause wollten, haben das Geschäft vor allem am Wochenende ausgemacht. „Tja, und nun ist die Gastro geschlossen... Wir haben wenigstens noch ein paar Krankenfahrten zur Uniklinik“, berichtet er. Bringen Touren zum Impfzentrum Nachfrage? „Na ja, ein bisschen.“

Torsten Koch ist Fahrer bei Taxi Jahnke in Greifswald. Anstatt Feiernde nach Hause, fährt er nun hauptsächlich Patienten zum Arzt oder ins Uniklinikum. Quelle: Kai Lachmann

Jörg Neitzel aus Bergen auf Rügen hat auch nur vereinzelt Fahrten zum Impfzentrum. Er spricht von 80 Prozent Umsatzeinbuße. „Ohne das Kurzarbeitergeld hätte ich meine vier Mitarbeiter entlassen müssen.“ Schon im ersten Lockdown brach das Geschäft auf der Insel zusammen. Auch durch die Touristen im Sommer habe es sich nicht erholt. „Wohin sollte ich die auch fahren? Die Veranstaltungen sind alle ausgefallen.“ Zurzeit seien es „drei Stadtfahrten am Tag, wenn überhaupt“, bilanziert Neitzel, der das Unternehmen 2011 übernommen hat. In diesem Jahr ist zehnjähriges Jubiläum. Zum Feiern ist ihm kaum zumute.

Usedomer Taxifahrer ist optimistisch

„Wir mogeln uns so durch“, beschreibt Detlef Winterfeldt, seit 30 Jahren Taxifahrer in der Stadt Usedom, seine Lage. Zwei Mitarbeiter habe er, zurzeit fahre aber nur er selbst, meistens Krankenfahrten. „Ich habe gedacht, dass wir Taxifahrer vielleicht beim Impfen eher an der Reihe sind, denn wir haben mit vielen Leuten zu tun. Aber leider ist dem nicht so“, erzählt der 59-Jährige. Seine Hoffnung liegt dennoch auf dem Impfen, weil dadurch in absehbarer Zeit vermutlich wieder mehr möglich sein wird: „Da bin ich ganz optimistisch.“

